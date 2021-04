Rainbow High: la visual art school più ambita al mondo arriva su Netflix Le bambole più fashion in circolazione approdano su Netflix con la serie Rainbow High.

È disponibile sul catalogo di Netflix la serie animata “Rainbow High” che incoraggia le ragazze a credere in sé stesse e nelle proprie capacità. Ispirata all’omonima linea di fashion doll, la serie segue le storie delle studentesse del primo anno della scuola di arti visive numero uno in assoluto in tutto il mondo mentre imparano i principi del G.L.A.M (Grit, Love, Action and Moxie).

Le popolari studentesse della Rainbow High, la visual art school più ambita al mondo, sbarcano con il loro talento, la loro passione e la loro creatività su Netflix. In Italia la serie ha debuttato originariamente su YouTube nel mese scorso con episodi settimanali da 5 minuti l’uno, riscuotendo subito un grande successo grazie allo straordinario mondo colorato di Rainbow High e alla forte personalità delle sue protagoniste.

Gli spettatori potranno fare la conoscenza di Ruby Anderson, Poppy Rowan, Sunny Madison, Jade Hunter, Skyler Bradshaw, Violet Willow e altre ragazze, tutte determinate, talentuose e con abilità creative uniche che lavorano sodo per realizzare i propri sogni.

Rainbow High in streaming su Netflix

La prima stagione della serie Rainbow High è arrivata su Netflix Italia il 26 aprile 2021 con il suo primo episodio.

Se ti stai chiedendo quanto costa Netflix e i prezzi per guardare serie TV e film in streaming, puoi leggere il nostro articolo dedicato: Netflix prezzi e abbonamenti disponibili.

Rainbow High trama

Ruby è una graphic designer, customizza scarpe, ha uno stile streetwear chic e un look audace. Poppy è la dj di riferimento alla Rainbow High, ha uno stile fresco e alla moda con tante piccole farfalle come dettagli. Sunny, luminosa e solare come suggeriscono il suo nome e il colore giallo dei suoi vestiti, è dotata di un’incredibile capacità di animazione, ha uno stile stravagante e cool. Jade ha la passione per il make-up e il trucco è il suo modo preferito per esprimersi, ha uno stile originale, sportivo e audace. Skyler è una delle stiliste più talentuose di RH ma preferisce rimanere anonima e lasciare che il suo lavoro parli da solo, ama usare tessuti classici come il denim ma in modi completamente nuovi. Violet, un’influencer con centinaia di migliaia di fan, si occupa di media digitali e filma tutto quello che accade nella scuola trasmettendo in streaming un reality show online “The Vi Life” con lei e i suoi amici.

Il messaggio di Rainbow High

La serie, con il suo stile di animazione colorato e onirico, incoraggia le ragazze a credere in sé stesse e nelle proprie capacità, a seguire le proprie passioni con tenacia e determinazione da subito perché mostra che i loro sogni possono realizzarsi già oggi…non tra 20 anni! Ogni ragazza può lasciarsi ispirare dallo straordinario mondo di Rainbow High, è incentivata a liberare la sua creatività e a non avere paura di mostrare i colori che risplendono dentro di lei come un arcobaleno.

