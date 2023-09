Abbonamento Sky TV+ Sky Calcio: con questa offerta ti costa la metà! Divertimento e passione per il calcio in un unico pacchetto: Sky TV + Sky Calcio a 14,90€/mese per 18 mesi. Approfitta dell'offerta limitata!

Se sei un appassionato di intrattenimento televisivo e di calcio, abbiamo un’offerta imperdibile per te! Dall’8 settembre fino al 30 settembre 2023, puoi godere di tutto il meglio di Sky TV e Sky Calcio a soli 14,90€ al mese per ben 18 mesi anziché 30€ al mese. Questo significa risparmiare ben 15€ al mese per 18 mesi interi!

Scopri cosa comprende Sky TV e perché il pacchetto Sky Calcio è la scelta perfetta per gli amanti del calcio.

Approfitta della promo

Sky TV: l’intrattenimento a portata di mano

Con Sky TV hai accesso a un’ampia gamma di contenuti di intrattenimento, dalle serie originali Sky a produzioni internazionali di grande successo. Non importa quali siano i tuoi interessi, Sky TV ha qualcosa di speciale in serbo per te. Ecco cosa puoi aspettarti:

show e serie TV: scopri le ultime serie TV Sky Original e immergiti in storie avvincenti che non troverai altrove;

scopri le ultime serie TV Sky Original e immergiti in storie avvincenti che non troverai altrove; musica, cucina, viaggi e lifestyle: soddisfa la tua curiosità con programmi dedicati a musica, cucina, viaggi e lifestyle. Sarai sempre aggiornato sulle ultime tendenze e novità;

soddisfa la tua curiosità con programmi dedicati a musica, cucina, viaggi e lifestyle. Sarai sempre aggiornato sulle ultime tendenze e novità; arte e sport: se sei un appassionato d’arte o uno sportivo, Sky TV ti offre programmi che ti terranno incollato allo schermo;

se sei un appassionato d’arte o uno sportivo, Sky TV ti offre programmi che ti terranno incollato allo schermo; documentari: esplora la storia, la scienza e la tecnologia attraverso una vasta selezione di documentari che ti faranno scoprire il mondo in modo nuovo e affascinante.

Inoltre, con il pacchetto Sky TV, hai accesso a Peacock, la piattaforma di streaming di NBCUniversal. Puoi godere dei contenuti di Peacock on demand su My Sky e Sky Q, e persino in mobilità con Sky Go. L’intrattenimento non è mai stato così accessibile e conveniente!



Abbonati a Sky per vedere ogni giornata 3 partite di Serie A 2022/2023. Inclusa nel tuo abbonamento anche Sky Go, la piattaforma streaming di Sky: Abbonati a Sky per vedere la Serie A Se preferisci non vincolarti ad una pay-tv attiva il Pass Sport di NOW: Attiva NOW Pass Sport

Sky Calcio: il paradiso del calcio

Se sei un vero appassionato di calcio, il pacchetto Sky Calcio è ciò che fa per te. Con oltre 800 partite dei campionati italiani ed europei, non perderai mai nemmeno un momento di azione calcistica. Ecco cosa puoi aspettarti con Sky Calcio:

Serie A TIM 2021-24: goditi tre partite su dieci ogni giornata per le stagioni 2021-2024, compreso il match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45.

goditi tre partite su dieci ogni giornata per le stagioni 2021-2024, compreso il match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45. Serie BKT: con tutte le 380 partite stagionali, playoff e playout, per le stagioni 2021/2024, non ti perderai neanche una partita della Serie BKT.

con tutte le 380 partite stagionali, playoff e playout, per le stagioni 2021/2024, non ti perderai neanche una partita della Serie BKT. Calcio Europeo: oltre 300 partite delle leghe europee più prestigiose, tra cui la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1, per le stagioni 2021-2025. Le migliori sfide europee saranno a portata di clic!

Approfitta subito dell’offerta Sky TV + Sky Calcio

Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità di risparmio e intrattenimento di qualità. Approfitta dell’offerta speciale di Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90€ al mese per 18 mesi, anziché 30€ al mese.

Questa promozione è valida fino al 30 settembre 2023, quindi affrettati e non farti scappare l’occasione di vivere un’esperienza televisiva straordinaria!