Somebody I Used To Know

Marc Márquez: All in

Dinner Club S2

In streaming dal 17 febbraio su Prime Video

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese. Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate. Dinner Club è prodotto da Banijay Italia per Amazon Studios, scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti e diretto da Riccardo Struchil e Caterina Pollini.

Harlem S2

Dal 3 febbraio in esclusiva su Prime Video

Creata dalla scrittrice Tracy Oliver (Girls Trip), nella seconda stagione ritroviamo Camille (Meagan Good) che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; Tye (Jerrie Johnson) pensa al suo futuro; Quinn (Grace Byers) compie un viaggio alla scoperta di se stessa; e la carriera di Angie (Shoniqua Shandai) prende una svolta promettente.

La seconda stagione di Harlem è prodotta da Amazon Studios e Universal Television, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Paper Kite Productions. Insieme alla creatrice, sceneggiatrice ed executive producer Tracy Oliver, saranno executive producer Amy Poehler di Paper Kite (Russian Doll) e Kim Lessing (Moxie), al loro fianco Dave Becky (True Story) di 3 Arts, Britt Matt (First Wives Club), Scott King (Difficult People), Linda Mendoza (Survival of the Thickest), il vincitore di 13 Grammy Award Pharrell Williams (Hidden Figures) e Mimi Valdés (Roxanne Roxanne) della ‘i am OTHER’.

Carnival Row S2

Dal 17 febbraio in esclusiva su Prime Video

In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, la seconda stagione di Carnival Row riprende con l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (Orlando Bloom) impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline Larou (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno l’anima nell’epica conclusione di Carnival Row.

Star Trek: Picard S3

Dal 17 febbraio in esclusiva su Prime Video

Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo personaggio nel nuovo capitolo della sua vita. Insieme a Patrick Stewart in questa terza e ultima stagione troviamo LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd.

Si unisce al cast anche la vincitrice del Tony Award, Amanda Plummer (Il re pescatore, Pulp Fiction), che ricoprirà il ruolo di Vadic, il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e i suoi vecchi compagni di equipaggio della Enterprise. Anche Mica Burton (Critical Role, Vampiri: La Masquerade: LA by Night) e Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer) si uniscono al cast interpretando rispettivamente la Guardiamarina Alandra La Forge, figlia minore di Geordi La Forge timoniere della U.S.S. Titan e la Guardiamarina Sidney La Forge, la figlia maggiore. Daniel Davis riprenderà il ruolo del Professor Moriarty da Star Trek: The Next Generation.

Marc Márquez: All in

Dal 20 febbraio in esclusiva su Prime Video

La nuova docuserie racconta la straordinaria storia dell’8 volte campione del mondo di MotoGP, Marc Márquez. Dopo essere stato impossibilitato a competere al più alto livello per due anni a causa di un infortunio, Marc inizia la stagione 2022 con un unico obiettivo: tornare al livello a cui era prima e diventare il miglior motociclista di sempre. Per ottenere ciò Marc decide di lasciare la sua città di origine e la sua famiglia e iniziare una nuova avventura a Madrid più vicino al suo team di medici. Grazie a un accesso privilegiato, la docuserie mostra il lato più privato di Marc: i rischi di un’operazione e il lungo cammino per la guarigione, le sofferenze di un campione che non è più in grado di competere ai più alti livelli oltre al sostegno continuo di famigliari e amici, ma soprattutto la sua abilità di superare le avversità e gareggiare nuovamente per il podio. La docuserie è prodotta da Fast Brothers in collaborazione con Red Bull Media House, TBS e DORNA.

Sento ancora la vertigine

Dal 20 febbraio in esclusiva su Prime Video

Il racconto della sfida di Elodie per trovare la canzone per Sanremo 2023. Dai successi discografici, al Pride di Roma, passando per la Mostra del Cinema di Venezia. Uno sguardo intimo nella vita dell’artista in bilico tra la continua voglia di migliorarsi e la paura di non essere abbastanza.

The Consultant

Dal 24 febbraio in esclusiva su Prime Video

I personaggi e la storia di questa nuova emozionante serie, basata sull’omonimo romanzo di Bentley Little del 2015, si sviluppano in modi nuovi e inaspettati. The Consultant combina il genere thriller e la commedia ed esplora l’inquietante rapporto tra un capo e i suoi dipendenti. La serie è interpretata da Christoph Waltz (Regus Patoff), Nat Wolff (Craig), Brittany O’Grady (Elaine) e Aimee Carrero (Patti). Quando un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto con il compito di migliorare le attività della CompWare, compagnia di gaming basata su app, i dipendenti si trovano a far fronte a nuove esigenze e sfide che mettono tutto in discussione… comprese le loro vite.

Il creatore, showrunner e produttore esecutivo Tony Basgallop è affiancato dall’executive producer e regista del pilot Matt Shakman, e dagli executive producer Christoph Waltz, Steve Stark e Andrew Mittman, insieme al produttore Kai Dolbashian.

The Consultant è prodotta da MGM Television e Amazon Studios.

Island

Dal 27 febbraio in esclusiva su Prime Video

Attesissima serie fantasy-action coreana, una storia epica sul combattere il male per salvare il mondo. Van è un immortale cacciatore di demoni che ha protetto il mondo per migliaia di anni. Il suo passato è legato a Miho che ora, dopo la sua ultima reincarnazione, è un’ereditiera. Miho è destinata a essere la chiave per salvare il mondo. Peccato che non abbia nessuna memoria delle sue vite passate e di come attivare i suoi poteri. Percependo i suoi poteri però, i demoni vanno alla ricerca di Miho e così lei si rivolge a Van. E poi c’è Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità, che è stato mandato per proteggere Miho. Il trio cercherà così di cambiare i propri destini e salvare il mondo. Diretta da Bae Jong la serie è interpretata da Kim Nam-gil, Cha Eun-woo, Lee Da-hee, Sung Jun.

Federico Chiesa – Back on Track

Dal 3 febbraio in anteprima esclusiva su Prime Video in Italia

9 gennaio 2022, Stadio Olimpico di Roma. Alla mezz’ora del primo tempo Federico Chiesa si accascia a terra, urlando di dolore: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. È l’inizio di un calvario lungo dieci mesi, durante il quale Federico dovrà riscoprirsi, come atleta e come uomo. Al suo fianco ci saranno la famiglia, i compagni, lo staff della Juventus e un nuovo prezioso amore. Nel documentario, infatti, è presente la cerchia più ristretta delle persone a lui vicine, come la fidanzata Lucia Bramani, la madre Francesca Lombardi e i fratelli Adriana e Lorenzo, l’ex compagno di squadra e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, lo staff della prima squadra Juventus con Nikolaos Tzouroudis, Alessandro Gatta, Fabrizio Borri, Mario Fei, Giuseppe Vercelli, Edoardo Bandini, insieme al medico che ha operato l’atleta in Austria, il professor Christian Fink.

Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, il documentario racconterà la riabilitazione del calciatore bianconero, le soddisfazioni dopo ogni traguardo conquistato e le fasi più dure e coraggiose verso il ritorno in campo.

Federico Chiesa – Back on Track è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club. Il documentario è scritto da Alessandro d’Ottavi e ha come executive producer Marco Castellaneta e Giulio Sala.

Una gran voglia di vivere

Dal 5 febbraio in anteprima esclusiva su Prime Video

Milano, giorni nostri. Marco, ingegnere, e Anna, architetta, dopo un colpo di fulmine in piena regola, anni di convivenza serena e la nascita del figlio Tommaso, sono in crisi. Eppure, il loro sembrava un amore in grado di mantenere le promesse: coetanei, belli e sani. Ma non è bastato. Quando Anna, che ha messo da parte le sue ambizioni per occuparsi del figlio, propone a Marco un trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita, il marito rifiuta. Ma quando a Marco viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, lui inizia a pensarci. Intanto, Anna vorrebbe separarsi, Marco no, ma dal momento che hanno promesso a Tommaso un viaggio nella terra dei Vichinghi, decidono comunque di partire in camper per la Norvegia. Riuscirà Marco a riconquistare sua moglie di cui è ancora innamorato? Durante un magico e indimenticabile giro per le terre dei fiordi, recupereranno in modo naturale ed insperato il loro rapporto. Fino al momento in cui Anna scoprirà che Marco le ha tenuto nascosta la proposta di lavoro ad Amsterdam… Il nuovo film diretto da Michela Andreozzi è liberamente tratto dall’omonimo romanzo, edito in Italia da Mondadori Libri S.p.A., scritto da Fabio Volo, che ne è anche protagonista insieme a Vittoria Puccini. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Andreozzi insieme a Volo e a Filippo Bologna (Premio David di Donatello per Perfetti sconosciuti). Nel cast Paola Tiziana Cruciani, Rocío Muñoz Morales, Corrado Nuzzo e il giovanissimo Ludovico Nava.

Somebody I Used To Know

Dal 10 febbraio in esclusiva su Prime Video

Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d’arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d’origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo. Diretto da Dave Franco e scritto da Franco & Alison Brie, Somebody I Used To Know è una storia d’amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l’un l’altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando.

In catalogo dal 1 febbraio

Io e Spotty

Cattivissimo me

Cattivissimo me 2

Inside Man

È complicato

Mamma Mia!

Minions

Jason Bourne

The Bourne Identity

The Bourne Legacy

The Bourne Supremacy

The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo

Latin Lover

Il favoloso mondo di Amélie

Love Bugs – la prima stagione

In catalogo dal 3 febbraio

Harlem S2 Original v.o. sub.it. e doppiata

Federico Chiesa – Back on Track Exclusive it.

In catalogo dal 4 febbraio

Io sono nessuno

The Departed – Il bene e il male

The Nice Guys

Tutto l’amore del mondo

In catalogo dal 5 febbraio

Una gran voglia di vivere Exclusive it.

In catalogo dal 7 febbraio

Voyagers

In catalogo dal 8 febbraio

Una donna promettente

In catalogo dal 9 febbraio

La stranezza

In catalogo dal 10 febbraio

Somebody I Used To Know Exclusive v.o. sub.it. e doppiata

Come tu mi vuoi

Questo piccolo grande amore

Zack & Miri – Amore a… primo sesso

La fattoria Clarkson – la seconda stagione

In catalogo dal 11 febbraio

Zone 414

In catalogo dal 14 febbraio

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – la seconda stagione sottotitolata

In catalogo dal 15 febbraio

L’agenzia dei bugiardi

Buona giornata

E adesso sesso

Selvaggi

South Kensington

La vita è una cosa meravigliosa

Aquaman

Rampage: Furia animale

Tre metri sopra il cielo

In catalogo dal 16 febbraio

Il grande Lebowski

The Shield – dalla prima alla settima stagione

In catalogo dal 17 febbraio

Dinner Club S2 Original it.

Carnival Row S2 Original v.o. sub.it. e doppiata

Star Trek: Picard S3 Exclusive v.o. sub.it. e doppiata

Gintama – la prima stagione

In catalogo dal 20 febbraio

Marc Márquez: All In New! Exclusive v.o. sub.it. e doppiata

Sento ancora la vertigine New! Exclusive it.

La notte del giudizio per sempre

La scuola degli animali magici

Io rimango qui

Lamù la ragazza dello spazio – la terza stagione

In catalogo dal 24 febbraio

The Consultant New! Original v.o. sub.it. e doppiata

Die Hart

In catalogo dal 27 febbraio

Island New! Original v.o. sub.it.

Bullet Train

Overlord – la terza stagione

In catalogo dal 28 febbraio

La truffa dei Logan