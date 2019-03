Guarda in streaming su Netflix Italia la prima stagione di Osmosis, serie tv fantascientifica francese composta da 8 episodi. Data di uscita 29 Marzo 2019.

Se la scienza ti offrisse l’amore vero, accetteresti? Osmosis è un’applicazione in grado di aiutare gli umani a trovare l’anima gemella. Con l’aiuto di un’intelligenza artificiale un gruppo di persone hanno la possibilità di trovare l’amore della loro vita. Tutto questo fa parte di una ricerca, e come tutte le ricerche c’è un margine d’errore.

Creata da Audrey Fouché – produttrice di serie tv come I Borgia e Les Revenants – e diretta da Thomas Vincent, Osmosis è una produzione francese e Netflix ha per ora ordinato una singola stagione ma in base al successo che avrà la serie, si deciderà il suo futuro: una seconda stagione o la cancellazione.

OSMOSIS TRAMA

La storia di Osmosis è incentrata su un’app di appuntamenti in grado di far trovare con una corrispondenza perfetta, la propria anima gemella. Solo che c’è un prezzo da pagare quando si lascia che un algoritmo decida chi amerai.

OSMOSIS TRAILER UFFICIALE

OSMOSIS CAST

Il nome più famoso tra i presenti del cast di Osmosis è quello di Hugo Becker. L’attore francese famoso per aver interpretato il ruolo del principe di Monaco, Louis Grimaldi in Gossip Girl.

Nel cast sono presenti anche Agathe Bonitzer, Nicolas Van Beveren, Stephane Pitti, Gael Kamilindi e Luna Silva.

OSMOSIS STREAMING: DOVE VEDERE LA SERIE

Osmosis è una serie tv Originale Netflix e per questo è un’esclusiva disponibile solo agli abbonati Netflix. Scopri qui come abbonarti a Netflix e prezzi degli abbonamenti.