Milan-Napoli: dove vedere la partita in TV e streaming

Il 12 aprile 2023 si gioca Milan-Napoli allo stadio Giuseppe Meazza, noto anche come stadio San Siro di Milano, la diretta del primo match di andata degli quarti di finale di Champions League inizia alle ore 21. Scopri come vedere Milan-Napoli in TV e streaming.

Milan-Napoli chi trasmette la partita in TV e in streaming

Il match tutto italiano sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Prime Video, la piattaforma streaming di Amazon. Gli abbonati a Prime Video possono vedere la partita anche su Sky Q e Sky Glass.

Milan-Napoli è in streaming solo su Prime Video.

Milan-Napoli le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania).