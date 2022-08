Negli States 10 milioni di persone hanno visto la prima puntata di House of the Dragon

House of the Dragon incolla davanti allo schermo quasi 10 milioni di spettatori negli States.

Debutto da record, negli USA, per il primo episodio di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade e disponibile in contemporanea anche in Italia su Sky. A seguire il debutto della serie quasi 10 milioni di spettatori!

La première di House of the Dragon, trasmessa sui canali HBO e HBO Max il 22 agosto, ha incollato davanti allo schermo 9,99 milioni di spettatori. In Italia, alle ore 3:00 del mattino, abbiamo potuto seguire l’evento in contemporanea su Sky. Meglio di questo risultato aveva fatto solo il finale de Il Trono di Spade.

Gli episodi di House of The Dragon sono disponibili in Italia su Sky ogni lunedì alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15 con sottotitoli in italiano. Scopri quando vanno in onda le puntate doppiate di HOTD.

Game of Thrones Vs House of the Dragon

Nel maggio 2019 erano stati 17,9 milioni le persone che avevano seguito l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, risultato attualmente rimasto imbattuto. Con House of the Dragon, il canale HBO si porta a casa un altro grande successo: la prima puntata della serie prequel de Il Trono di Spade ha visto coinvolti quasi 10 milioni di spettatori, con Euphoria erano stati 2,4 milioni.

Dove vedere House Of The Dragon

House Of The Dragon è disponibile su Sky Atlantic (anche on demand) ogni lunedì in contemporanea con gli States alle ore 3:00 del mattino e in replica alle 22.15. La versione doppiata in italiano va in onda alle ore 21.15.

Per poter vedere House of the Dragon è necessario essere abbonati a Sky. L’abbonamento ti consentirà di guardare House of the Dragon in streaming sull’app Sky Go. Vuoi scoprire il mondo Sky e l’offerta giusta per te?

