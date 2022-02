Film d’amore da vedere in streaming a San Valentino 2022 Serata romantica divano e TV? Ecco cosa vedere in streaming su Disney+!

Film da guardare a San Valentino – Se sei alla ricerca di un film romantico da guardare sotto le coperte con la tua dolce metà (con “dolce metà” intendiamo anche eventuale vaschetta di gelato), sappi che il catalogo di Disney+ offre una selezione di film ad alto tasso di romanticismo. Continua a leggere per scoprire la nostra selezione.

Film romantici da vedere su Disney+

Ecco una selezione di film d’amore da vedere in streaming su Disney Plus.

Lilli e il Vagabondo

In questo rifacimento dell’immortale classico animato del 1955, una delle più grandi storie d’amore mai raccontate, una deliziosa cagnolina cocker ed un simpatico bastardino intraprendono una straordinaria avventura e insieme scopriranno l’importanza di avere una casa. La vita è bella per il cocker spaniel Lilli, che vive in un quartiere di lusso con suoi padroni, Gianni e Lisa e i suoi vicini Jackie, un’eccentrica e schietta terrier scozzese, e Fido, un segugio cane poliziotto, ora in pensione. Ma quando arriva la figlia di Gianni e Lisa, Lilli non è più al centro dell’attenzione e l’arrivo di zia Sara coi suoi pestiferi gatti non fa che peggiorare le cose. Lilli si ritrova sola e sperduta in città. Fortunatamente, Biagio il Vagabondo, un simpatico cane randagio, corre in suo aiuto e i due trascorrono tutta la giornata e la notte insieme, tra spaghettate al chiaro di luna, gite in battello e passeggiate al parco. Biagio le illustra la bellezza di una vita libera, senza padroni e guinzaglio, ma Lilli ha nostalgia di casa. Finita per errore in un canile, Lilli viene poi liberata dai padroni, che la riportano a casa. Quella sera, un topo si introduce nella camera della bambina ma Biagio, trovandosi sul posto per scusarsi con Lilli della parentesi al canile, lo uccide. Gianni e Lisa, dopo aver temuto che volesse far del male alla bambina, capiscono che Biagio voleva proteggerla e lo salvano dal canile accogliendolo in casa, dove sarà il compagno di Lilli. Con una stupefacente combinazione di riprese dal vero e animazione fotorealistica, Lilli e il Vagabondo divertirà tutta la famiglia.

10 Cose che Odio di Te

Il primo giorno nella nuova scuola Cameron (Joseph Gordon-Levitt) si innamora di Bianca (Larisa Oleynik), la ragazza dei suoi sogni. Ma Bianca può uscire con un ragazzo solo se anche la sua bisbetica sorella maggiore Kat (Julia Stiles) fa lo stesso. Per risolvere il problema, Cameron individua l’unico ragazzo forse adatto a Kat: un misterioso ribelle (Heath Ledger) con una pessima reputazione!

Tutti Insieme Appassionatamente

Il musical di Rodgers e Hammerstein ha ispirato la storia di questa novizia-istitutrice che ha conquistato il cuore della famiglia Von Trapp e che – nel 1938 – con il suo coraggio li ha spinti a varcare le Alpi in cerca di libertà.

La Bella e la Bestia

Il fantastico viaggio di Belle, una ragazza brillante, bella e indipendente che parte per salvare suo padre ma viene imprigionata da una Bestia. Nonostante la paura, impara a guardare oltre l’orribile aspetto della Bestia per accorgersi del suo cuore gentile.

Mai stata baciata

Drew Barrymore illumina questa commedia romantica nei panni di una giornalista nerd che va sotto copertura in una scuola superiore, rivivendo la sua angosciosa adolescenza ma trovando per la prima volta l’amore.

High School Musical

Troy è il campione della squadra di basket della East High. Gabriella è una studentessa bella e attiva. Nessuno li considera tipi da teatro, ma quando si sparge la voce che i due si proporranno per il musical scolastico, gli studenti impareranno una bella lezione sul lavoro di squadra.

Lezioni di cioccolato

Mattia (Luca Argentero), geometra ambizioso e senza scrupoli, vive e lavora seguendo un unico imperativo: “qualità al minor costo”. E dunque: molti sotterfugi in affari e in amore, estrema superficialità negli atteggiamenti.

Ma l’incidente sul cantiere del suo operaio in nero Kamal (Hassani Shapi) lo costringerà ad accettare un’improbabile proposta e a rivedere le sue convinzioni in modo radicale. Da quel momento, infatti, Mattia diventa anche Kamal e si iscrive ad un corso per aspiranti cioccolatieri, senza però tralasciare i suoi impegni nell’edilizia.

Il corso, organizzato da una grande azienda dolciaria, lo vedrà cimentarsi con il cioccolato insieme ad altri 6 gourmet dilettanti ma già esperti che, sotto la guida di un Maestro d’Arte Cioccolatiera (Neri Marcoré), impareranno a inventare cioccolatini. A darsi battaglia il superbo siciliano Corrado (Josefia Forli), il burbero veneto Milo (Matteo Oleotto), la zitella d’assalto Letizia (Monica Scattini), il vulcanico Luigi (Francesco Pannofino).

Per l’inesperto Mattia, che non fa che combinare un disastro dietro l’altro, è l’inizio di un incubo ma anche la scoperta di un imprevedibile lato di sé. A rivelargli i segreti del cioccolato e di se stesso ci penserà Cecilia (Violante Placido), un’affascinante e un po’ bizzarra prima della classe.

Tra ricette e preventivi, temperaggi ed equivoci, Mattia si lascerà sedurre dal cioccolato e….dall’amore.

While You were sleeping

Lucy, un’impiegata solitaria della metropolitana, è infatuata di un uomo affascinante che ha visto solo da lontano. Dopo avergli salvato la vita, viene scambiata per la sua fidanzata mentre lui giace incosciente in un ospedale. Improvvisamente, Lucy si ritrova tra le braccia accoglienti della famiglia dell’uomo… e si innamora di suo fratello Jack.

Cenerentola

Nonostante venga maltrattata dalla matrigna e dalle sorellastre, la risoluta Ella decide di prendere in mano il proprio destino. Con una sfera magica, una Fata Madrina e una scarpetta di vetro, la magia diventa realtà.

Drive Me Crazy

Un ragazzo ed una ragazza, amici da una vita, stringono il patto di andare insieme al ballo di fine anno dopo essere stati respinti dai rispettivi partner. Come parte di un elaborato piano per rendere perfetta la serata, lei rifà il look a lui, per permettergli di inserirsi nella folla “giusta”, mentre entrambi fingono di innamorarsi. I problemi insorgono quando entrambi cominciano a provare davvero qualcosa l’uno per l’altra.