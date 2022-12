Come si gioca a Fantasanremo 2023: regolamento e fantaquotazioni

Se ti stai chiedendo come si gioca a Fantasanremo 2023 sappi che il gioco dedicato al Festival di Sanremo ha regole molto semplici da seguire che ti spiegheremo di seguito. Scopri le regole del Fantasanremo 2023 e come funziona.

Il Fantasaremo è un gioco che lo scorso anno ha spopolato sul web a cui hanno partecipato migliaia di utenti e che è arrivato anche agli artisti in gara al Festival di Sanremo 2022. Il Fantasanremo è infatti una speciale versione del Fantacalcio dedicata alle canzoni e agli artisti in gara al Festival di Sanremo che ti permette, insieme agli amici, di creare delle squadre composte da 5 cantanti prossimi ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston.

Come si gioca a FantaSanremo 2023

Per partecipare al Fantasaremo è necessario creare una propria squadra composta da 5 artisti in gara [ecco i 28 cantanti di Sanremo 2023] entro l’inizio del Festival, ossia entro la mezzanotte del 6 febbraio. Di questi 5 artisti in gara si deve scegliere un capitano.

Ogni artista in gara “costa” un tot di Baudi, i punti virtuali del FantaSanremo, la moneta creata in onore dello storico conduttore Pippo Baudo. Ogni partecipante ha a disposizione 100 Baudi per acquistare gli artisti che preferisce.

Come partecipare al FantaSanremo 2023

Se vuoi partecipare al FantaSanremo 2023 , non dovrai quindi far altro che:

visitare il sito fantasanremo.com

cliccare su Gioca

registrarti al sito

creare la tua squadra

Dopo aver creato la tua squadra, con cui sei direttamente iscritto al Campionato Mondale, puoi creare anche una Lega, ossia un insieme di squadre che competono tra di loro. La lega si può infatti condividere tramite link da inviare sui social o tramite QR Code da inquadrare, invitando amici o familiari a partecipare con le loro squadre.

Ecco il tutorial pubblicato dall’account Instagram ufficiale di FantaSanremo:

Quanti baudi ci vogliono per gli artisti in gara al Fantasanremo 2023

Ogni partecipante ha a disposizione 100 Baudi da spendere per acquistare gli artisti che preferisce. Di seguito trovi le fantaquotazioni, sommale per capire chi effettivamente puoi avere in squadra, considerando una spesa massima di 100 Baudi:

Anna Oxa – 18 Baudi

Ariete – 21 Baudi

Articolo 31 – 21 Baudi

Colapesce Dimartino – 20 Baudi

Colla Zio – 16 Baudi

Coma_Cose – 20 Baudi

Elodie – 24 Baudi

Gianluca Grignani – 20 Baudi

gIANMARIA – 17 Baudi

Giorgia – 25 Baudi

I Cugini di Campagna – 21 Baudi

Lazza – 22 Baudi

LDA – 21 Baudi

Leo Gassmann – 18 Baudi

Levante – 20 Baudi

Madame – 22 Baudi

Mara Sattei – 21 Baudi

Marco Mengoni – 26 Baudi

Modà – 18 Baudi

Mr. Rain – 19 Baudi

Olly – 16 Baudi

Paola e Chiara – 22 Baudi

Rosa Chemical – 19 Baudi

Sethu – 16 Baudi

Shari – 17 Baudi

Tananai – 22 Baudi

Ultimo – 27 Baudi

Will – 16 Baudi

Il Regolamento del Fantasanremo 2023

Di seguito le principali regole del gioco:

non c’è un numero stabilito di partecipanti al FantaSanremo: più amici trovi e più divertente sarà il gioco

hai tempo fino alle 23.59 del 6 febbraio 2023 per creare la tua squadra

ogni partecipante ha a disposizione 100 Baudi per comprare artisti in gara

la squadra deve essere composta da n°5 cantanti di cui uno deve essere nominato capitano

durante Sanremo non dovrai far altro che sostenere i tuoi artisti in squadra e sperare che ti facciano ottenere il maggior numero di bonus, ma potresti incorrere anche in malus (es. se l’artista cade sul palco, dovrai toglierti dei punti). I punti del capitano valgono di più.

Come si calcolano i punti: bonus e malus FantaSanremo 2023

Trovi il valore dei bonus e dei malus – oltre che al Regolamento completo – sul sito fantasanremo.com. Ovviamente è un gioco pensato per chi segue Sanremo, in quanto i bonus e i malus riguardano specifiche attività ed avvenimenti che si svolgono proprio durante le serate.

Chi vince al FantaSanremo

Vince chi, al termine del Festival della Canzone Italiana, ha accumulato il maggior numero di punti.

Curiosità…

Il FantaSanremo è stato ideato per scherzo nel 2020 in un bar di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. Il gruppo di amici che ha dato vita a questo passatempo ha poi creato un vero e proprio sito con tanto di Regolamento ufficiale del FantaSanremo e relativa nascita della FIF – Federazione Italia FantaSanremo.