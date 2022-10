Dove vedere in streaming Time Is Up 2 con Bella Thorne e Benjamin Mascolo

Dove vedere in streaming Time Is Up 2 con Bella Thorne e Benjamin Mascolo Ti piacerebbe vedere in streaming il nuovo film che racconta la storia di Vivien e Roy? Ecco dove puoi trovarlo!

Prodotto da Lotus Production in collaborazione con Prime Video, Time Is Up 2 è il film di genere drammatico sentimentale, diretto da Elisa Amoruso, che porta sullo schermo il sequel del film del 2021 Time Is Up.

Con Bella Thorne e Benjamin Mascolo ancora una volta nei panni dei protagonisti, Vivien e Roy, il film è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone.

Dove vedere Time Is Up 2

Se ti piacerebbe vedere in streaming Time Is Up 2, devi sapere che il film è disponibile su Prime Video dal 27 ottobre. Su Prime Video è disponibile anche il primo film, Time Is Up.

Iscriviti qui a prime video Se non sei ancora abbonato alla piattaforma streaming di Amazon ti ricordiamo che Prime Video è gratis per 30 giorni per tutti i nuovi iscritti.

La trama e il trailer di Time Is Up 2

Innamorati e desiderosi di scoprire il futuro insieme, Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) si ritroveranno a vivere un viaggio inaspettato nella terra di origine di Roy, la Sicilia. Un luogo che nasconde però persone e segreti, non del tutto legati al passato, che metteranno a dura prova la coppia. I due saranno posti davanti a tante domande sui loro sentimenti, sui loro desideri e soprattutto sul futuro.

L’amore riuscirà anche questa volta a superare ogni ostacolo?

Scopri qui tutto su Time Is Up 2.