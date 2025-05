Disney+ maggio 2025: i 5 titoli imperdibili in arrivo questo mese

Disney+ maggio 2025: i 5 titoli imperdibili in arrivo questo mese A maggio su Disney+ arrivano film e serie imperdibili: Bob Dylan, Stanley Tucci, Captain America e altro ancora. Guarda il meglio del mese.

Maggio 2025 è un mese da segnare sul calendario per tutti gli abbonati a Disney+. La piattaforma di streaming arricchisce il suo catalogo con film, documentari e serie originali di altissimo livello. Tra le novità, spiccano cinque titoli capaci di accontentare gusti diversi: dalla musica rivoluzionaria di Bob Dylan al viaggio tra i sapori dell’Italia con Stanley Tucci, fino all’adrenalina Marvel con Captain America: Brave New World. E per chi ama le famiglie disfunzionali e le sitcom intelligenti, ci sono anche Good American Family e lo spettacolare documentario La scalata del Devils Thumb.

Ecco i 5 titoli da non perdere su Disney+ a maggio 2025.

Le migliori uscite Disney+ di maggio 2025: film, serie e documentari da non perdere

Il catalogo di Disney+ si arricchisce a maggio 2025 con titoli che promettono di emozionare, ispirare e intrattenere. Dal biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet al nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe con Captain America: Brave New World, passando per viaggi gastronomici con Stanley Tucci, documentari estremi e sitcom brillanti, questo mese offre contenuti per tutti i gusti.

Tutte le uscite su Disney+ a maggio 2025

In questo articolo abbiamo selezionato i 5 titoli imperdibili su Disney+ a maggio 2025: scopri di cosa parlano, quando escono e perché vale la pena guardarli.

A Complete Unknown

Timothée Chalamet veste i panni di un giovane Bob Dylan nella New York del 1961, in questo intenso biopic diretto da James Mangold. Il film, prodotto da Searchlight Pictures, racconta gli esordi di Dylan e la sua ribellione contro le etichette musicali che lo volevano confinato nel folk. Un ritratto vibrante e visivamente potente, con un cast d’eccezione: Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del cinema d’autore.

Data di uscita: 7 maggio 2025

Tucci in Italy

Stanley Tucci torna a esplorare l’Italia con il suo stile raffinato e curioso, in una nuova serie targata National Geographic. Tucci in Italy è un viaggio gastronomico e culturale che attraversa le regioni italiane, tra banchetti senesi, innovazione lombarda e la rusticità del Lazio. Per la prima volta, l’attore visita anche il Trentino-Alto Adige e l’Abruzzo. Una celebrazione dell’Italia autentica, raccontata con emozione e intelligenza.

Data di uscita: 19 maggio 2025

La scalata del Devils Thumb

Un documentario mozzafiato targato National Geographic. Gli scalatori Alex Honnold e Tommy Caldwell affrontano una delle sfide più pericolose del pianeta: la scalata del Devils Thumb, imponente montagna di granito nel cuore dell’Alaska. Un viaggio epico di oltre 4.000 km, tra biciclette, barche a vela e scalate estreme, per raccontare la forza dell’amicizia e del coraggio umano. Da vedere col fiato sospeso.

Data di uscita: 2 maggio 2025

Good American Family

Una nuova serie originale che promette di diventare un cult. Good American Family è una commedia tagliente e fuori dagli schemi, che racconta la disfunzione con ironia, empatia e una buona dose di sarcasmo. Al centro della storia, una famiglia americana alle prese con crisi di identità, genitori esauriti, figli ribelli e relazioni tutte da riscrivere. Perfetta per chi ama le serie che fanno ridere… ma anche riflettere.

Data di uscita: 9 maggio 2025

Captain America: Brave New World

Dopo il trionfo al box office, Captain America: Brave New World arriva in esclusiva su Disney+. Sam Wilson (Anthony Mackie), erede dello scudo di Steve Rogers, affronta una nuova missione che lo vede al centro di un complotto internazionale. Dopo l’incontro con il Presidente Thaddeus Ross (Harrison Ford), la posta in gioco diventa globale. Azione, tensione politica e colpi di scena rendono questo film uno dei momenti più attesi del Marvel Cinematic Universe.

Cast: Anthony Mackie, Harrison Ford, Giancarlo Esposito, Danny Ramirez, Shira Haas, Liv Tyler, Tim Blake Nelson

Regia: Julius Onah | Produzione: Kevin Feige e Nate Moore

Data di uscita: 28 maggio 2025

