Disney+ catalogo maggio 2025: le prossime uscite Disney+ a maggio 2025 propone grandi titoli: film, serie e documentari imperdibili. Guarda tutte le novità e il calendario aggiornato delle uscite.

Maggio 2025 si preannuncia un mese ricchissimo su Disney+, tra grandi ritorni, documentari mozzafiato, serie crime e attesissimi finali di stagione. Dalla nuova avventura italiana di Stanley Tucci a Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet, fino alle nuove stagioni de I Simpson e Welcome to Wrexham, la piattaforma di streaming di casa Disney continua ad ampliare un catalogo che unisce qualità, varietà e intrattenimento per tutti i gusti.

Dal 28 maggio 2025 in streaming sulla piattaforma anche il film Captain America: Brave New World.

Scopriamo insieme le uscite principali di maggio 2025 su Disney+ e il calendario completo giorno per giorno.

Uscite Disney+ maggio 2025: tutte le novità in arrivo

Ecco le principali uscite di maggio su Disney Plus:

Captain America: Brave New World

In streaming dal 28 maggio su Disney+

Nel nuovo film Marvel Studios Captain America: Brave New World, Sam Wilson (Anthony Mackie), ora ufficialmente erede dello scudo di Captain America dopo gli eventi di The Falcon and The Winter Soldier, si trova faccia a faccia con il neoeletto Presidente degli Stati Uniti, Thaddeus Ross (interpretato da Harrison Ford). Ma l’incontro segna solo l’inizio: un improvviso incidente internazionale catapulta Sam in una corsa contro il tempo per smascherare le forze oscure dietro un pericoloso complotto globale. Con il mondo sull’orlo del caos, dovrà agire prima che il nemico scateni un’allerta rossa su scala planetaria.

A Complete Unknown

In streaming dal 7 maggio su Disney+

Timothée Chalamet interpreta un giovane Bob Dylan in questo attesissimo film Searchlight Pictures diretto da James Mangold (Logan, Le Mans ‘66). Ambientato nella New York del 1961, il film racconta l’ascesa di un ragazzo del Minnesota destinato a cambiare la musica americana. In un momento di grande fermento culturale, Dylan si ribella all’etichetta del folk, dando vita a una rivoluzione musicale e ideologica. Nel cast anche Edward Norton, Elle Fanning e Monica Barbaro. Un ritratto intenso di un’icona destinata a diventare leggenda.

Tucci in Italy

In streaming dal 19 maggio su Disney+

Stanley Tucci torna su National Geographic con una nuova serie originale in cinque episodi che è una dichiarazione d’amore all’Italia. Tucci in Italy è molto più di un diario di viaggio: è un viaggio gastronomico e culturale attraverso le regioni italiane, dai banchetti senesi in Toscana al pesto di pino sulle Alpi del Trentino-Alto Adige, fino alle tradizioni dei trabocchi in Abruzzo. Con il suo stile elegante e curioso, Tucci incontra chef, artigiani e persone del luogo per raccontare un’Italia autentica e sorprendente.

La scalata del Devils Thumb

In streaming dal 2 maggio su Disney+

Alex Honnold e Tommy Caldwell affrontano una delle imprese più estreme della loro carriera: la scalata del Devils Thumb, montagna iconica e pericolosissima dell’Alaska. Questo speciale National Geographic è un concentrato di adrenalina, coraggio e amicizia. In oltre 4.000 km di avventura tra Stati Uniti, Canada e Alaska, i due alpinisti si spingono al limite fisico ed emotivo. Un racconto epico per chi ama le imprese impossibili e le grandi sfide umane.

La vita segreta delle mogli mormoni – Stagione 2

In streaming dal 15 maggio su Disney+

Torna il mondo scottante di #MomTok in questa serie originale che fonde dramma e true crime. La seconda stagione riparte con un ritorno inatteso che rischia di distruggere le amicizie e far esplodere scandali sepolti. Segreti, bugie e accuse mettono a dura prova la sorellanza mormone in una battaglia tra verità e tradimento. Tutti gli episodi saranno disponibili dal 15 maggio per un binge-watching assicurato.

Abbott Elementary – Parte 2, Stagione 4

In streaming dal 14 maggio su Disney+

La commedia rivelazione ambientata in una scuola pubblica di Filadelfia torna con la seconda parte della quarta stagione. Insegnanti appassionati, una preside fuori dagli schemi e un sistema scolastico tutto da criticare sono gli ingredienti di questa serie amata da pubblico e critica. Con intelligenza e ironia, Abbott Elementary continua a raccontare la scuola americana dal punto di vista di chi ci lavora davvero. Da non perdere.

Le prossime uscite di Disney+ a maggio 2025

2 maggio

La scalata del Devils Thumb

Kalender Pide

Matteo Lane: Speciale al Dente

4 maggio

Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke – Tutti gli episodi

7 maggio

A Complete Unknown

I Simpson – Stagione 35

14 maggio

Andor – Finale (3 episodi)

Doctor Who – Finale (3 episodi)

I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place – Finale di stagione

Abbott Elementary – Parte 2, Stagione 4

15 maggio

La vita segreta delle mogli mormoni – Stagione 2

16 maggio

FLINT OFF: Storia di un sopravvissuto

City of Angels – City of Death

Little Fires Everywhere

19 maggio

Tucci in Italy

28 maggio

Captain America: Brave New World

The Fox Hollow Murders: Playground of a Serial Killer

29 maggio

Welcome to Wrexham – Stagione 4

31 maggio

Doctor Odyssey – Nuovo episodio settimanale

