Cosa si vede su Discovery+ Ecco quali sono i contenuti offerti dalla nuova piattaforma Discovery+.

Disponibile in Italia, e in altri 25 paesi del mondo, dal 6 gennaio 2021, Discovery+ è la nuova piattaforma streaming di Discovery, dedicata allo sport, all’intrattenimento non fiction e real life. Su Discovery+ è possibile vedere molti programmi in onda sui canali Discovery, titoli Discovery+ Originals e il grande sport. Se hai sentito parlare di questa piattaforma e ti piacerebbe scoprire cosa si vede su Discovery+, continua a leggere.

Sostituta della piattaforma on demand Dplay, Discovery+ offre una nuova tipologia di intrattenimento pensata per gli amanti dello sport e dei programmi televisivi real life, come i titoli true crime, quelli dedicati alla natura e al lifestyle oppure all’avventura. Lanciata in partnership con TIM, che in Italia porterà i programmi di Discovery+ su Tim Vision, questa piattaforma si differenzia molto dalle altre, proponendo prodotti diversi che permettono di godere di una nuova tipologia di intrattenimento.

Cosa si vede in streaming su Discovery+

Discovery+ offre una vasta gamma di contenuti fruibili in streaming su qualsiasi dispositivo, sia tramite browser (sulla pagina web discoveryplus.it) sia attraverso l’applicazione per dispositivi mobili, scaricabile gratuitamente.

Se ti stai chiedendo quali sono i contenuti offerti dal catalogo di Discovery+, devi sapere che sulla piattaforma è possibile vedere il grande sport e tanti contenuti, tra cui titoli Discovery+ Originals, dai canali Discovery.

Ecco quali sono tutti i canali Discovery che puoi vedere su Discovery+:

NOVE,

Real Time,

DMAX,

Food Network,

HGTV,

MotorTrend,

Animal Planet,

Discovery Channel,

SCI Discovery Science,

Investigation Discovery,

Giallo,

Freesbie,

K2.

Ecco lo sport che puoi vedere on demand sulla piattaforma di Discovery:

Australian Open,

Roland Garros,

Us Open,

Giro d’Italia,

La Vuelta,

Tour de France.

Tra i tanti titoli in esclusiva proposti dalla piattaforma, in onda sui canali Discovery, troviamo: Il Salone delle Meraviglie, Elettra e il resto scompare, Matrimonio a prima vista Italia, Love Island Italia, Ti spedisco in convento, 90 giorni per innamorarsi e molto altro ancora. Puoi consultare tutti i programmi disponibili qui.

Per poter accedere a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma e guardarli in streaming dove e quando vuoi è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. L’abbonamento a Discovery+ ha un prezzo di 3,99€ al mese (con possibilità di provare la piattaforma gratuitamente per 7 giorni) e di 39,90€ all’anno. L’abbonamento a Discovery Plus + Eurosport, per poter accedere ai contenuti dedicati allo sport, ha un prezzo di 7,99€ al mese (con possibilità di provare la piattaforma gratuitamente per 7 giorni) e di 69,99€ all’anno.

Per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Dplay+ prima della trasformazione in Discovery+, quest’ultimo resterà valido.

Ora che sai quali sono i titoli proposti sulla piattaforma, scopri qui cos’è, quanto costa e come funziona Discovery+.