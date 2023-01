Clip e prima immagine dalla seconda stagione di Dinner Club Prime Video ha diffuso la prima clip e la prima immagine dei protagonisti di Dinner Club 2.

Prime Video ha diffuso la prima clip e la prima immagine dei protagonisti della seconda stagione del food travelogue Original italiano Dinner Club, in uscita in streaming nel 2023 su Prime Video.

Un viaggio indimenticabile tra i sapori e i luoghi più sorprendenti d’Italia in compagnia di un cast d’eccezione: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti insieme allo chef stellato Carlo Cracco e alle socie onorarie del Dinner Club Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto.

Dinner Club 2 clip dalla nuova stagione

Il 13 gennaio 2023 Prime Video ha svelato una clip tratta dalla seconda edizione dello show:

Dopo il successo della prima stagione, Dinner Club torna per la seconda stagione con lo Chef stellato Carlo Cracco in viaggio per l’Italia assieme a quattro compagni speciali, gli attori Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Marco Giallini e Luca Zingaretti, alla scoperta delle ricette e dei tesori più nascosti del nostro Paese.

Mete di questo nuovo viaggio sono la Sila in Calabria, la Romagna, il Sud Tirolo e la Sicilia. Una volta rientrati al Dinner Club, i viaggiatori si uniranno a cena con le due socie onorarie Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto regalando sei puntate piene di rivelazioni, buona cucina e tante risate.

La prima stagione di Dinner Club con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea è disponibile su Prime Video.