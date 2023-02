Chi è Angelo Duro Tutto sul comico del momento: Angelo Duro.

Angelo Duro è un comico, scrittore e personaggio televisivo italiano nato a Palermo nel 1982. Oltre ad essere stato tra gli inviati più apprezzati de Le Iene, registra spesso il tutto esaurito nelle sue tournée in giro per l’Italia. In questo periodo si parla molto di Angelo Duro perché sarà ospite a Sanremo 2023 nel corso della seconda serata.

Biografia

Nato in Sicilia e più precisamente e Palermo, il 20 agosto 1982, Angelo Duro entra nel mondo della televisione nel 2010 quando viene notato da Davide Parenti che lo introduce nel cast del programma di Italia 1, Le Iene.

Nel 2017 il suo spettacolo Perché mi stai guardando? registra il tutto esaurito, contribuendo ad affermare Angelo Duro nel panorama della comicità italiana di cui è attualmente tra i principali esponenti. I successi Tour sono stati Da Vivo e Sono cambiato.

Nel 2018 Angelo Duro ha pubblicato il suo primo libro – edito da Mondadori – Il piano B.

Programmi TV con Angelo Duro

Le Iene (Italia 1, 2009-2015)

Perché mi stai guardando? (Italia 1, 2020)

Spettacoli teatrali di Angelo Duro

Perché mi stai guardando? (2017-2019)

Da Vivo (2020-2022)

Sono cambiato (2022)

Cinema

Tiramisù, regia di Fabio De Luigi (2016)

Libri di Angelo Duro

Il piano B, Mondadori (2018)

Angelo Duro Instagram e altri social

Il profilo ufficiale su Instagram è @angeloduro, Angelo Duro è anche su Twitter @angeloilduro, YouTube @AngeloDuroOfficial e Facebook AngeloDuroOfficial.

Angelo Duro fidanzata

Se ti stai chiedendo chi è la fidanzata di Angelo Duro, sappi che la sua identità non è mai stata svelata ufficialmente anche se sappiamo che esiste: il comico infatti condivide spesso scatti con lei, ma solo dopo aver coperto il volto della sua dolce metà con l’emoji di una mela!