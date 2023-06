Ascolta la playlist ufficiale di The Away From Home Festival

Ascolta la playlist ufficiale di The Away From Home Festival Manca poco all'edizione 2023 del The Away From Home Festival in Italia: entra nel mood ascoltando le migliori canzoni degli artisti della line-up!

Manca poco alla terza edizione di The Away From Home Festival 2023, l’imponente evento musicale ideato e curato da Louis Tomlinson in persona e che si svolgerà il 19 agosto al Lido di Camaiore, in Toscana. Per entrare nel mood e nelle atmosfere del festival, è disponibile su Spotify la playlist ufficiale con le canzoni degli artisti che saliranno sul palco allestito all’interno del Parco Bussoladomani!

Ti ricordiamo che i biglietti del Away From Home Festival sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.

La playlist ufficiale di The Away From Home Festival

Non c’è niente di meglio che ascoltare la musica degli artisti che si esibiranno al Festival del 19 agosto per entrare nel mood e per immergersi nel sound che ascolteremo dal vivo.

The Away From Home Festival 2023 line-up

Louis Tomlinson

Blossom

The Cribs

HotWax

Andrew Cushin

Special Guest DJs: Abbie McCarthy & Carl Barat

altri nomi in arrivo!

Per questo motivo, è stata creata una playlist con le migliori canzoni degli artisti che si esibiranno all’evento. Ascoltando questa playlist, potrai familiarizzare con le voci, gli strumenti e gli stili musicali degli artisti della line-up e prepararti al meglio all’indimenticabile giornata che ti aspetta!

Quindi, metti le cuffie, alza il volume e lasciati trasportare dalle note!

