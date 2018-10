Irama instore tour per album Giovani: date firma copie

Irama firma le copie del suo nuovo album “Giovani” nel corso di un Instore Tour che partirà il 19 Ottobre, data di uscita del nuovo album.

“Giovani”, seguito di Plume, sarà disponibile in tutti i negozi, in digitale e in streaming dal 19 Ottobre.

TUTTO SU GIOVANI: IL NUOVO ALBUM DI IRAMA

INSTORE TOUR | COME INCONTRARE IRAMA

Per accedere ai firma copie nell’ambito del “Giovani Instore Tour”, non dovrai far altro che:

Consultare l’elenco di date dell’Instore Tour che trovi di seguito ed individuare la città più vicina a te/in cui vivi.

Acquistare il CD “Giovani” presso il negozio da te scelto (quello che ospiterà l’instore a cui parteciperai).

Raggiungere il luogo dell'instore nel giorno e nell'ora indicata obbligatoriamente con il CD per avere accesso al firma copie.

Di seguito le date della prima parte dell’Instore Tour di Irama:

IRAMA | DATE INSTORE GIOVANI

15 Giugno

MARCIANISE (CE) @ CC Campania – ore 17:00

19 Ottobre

ROMA @ Discoteca Laziale – Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 16

20 Ottobre

MILANO @ Mondadori Megastore – Piazza del Duomo, 1 – ore 14

21 Ottobre

NICHELINO (Torino) @ CC Mondojuve – Str. Debouchè – ore 16

22 Ottobre

FIRENZE @ Galleria Del Disco c/o Caffè Letterario – Piazza delle Murate – ore 15

23 Ottobre

REGGIO EMILIA @ CC I Petali – Piazzale Atleti Azzurri D’Italia, 5 – ore 17

24 Ottobre

TORRI DI QUARTESOLO (Vicenza) @ CC Le Piramidi – Via Pola, 20 – ore 17

25 Ottobre

BUSNAGO (Monza e Brianza) @ CC Globo – Via Italia, 197 – ore 17

26 Ottobre

VILLESSE (Gorizia) @ CC Tiare Shopping – Località Maranuz, 2 – ore 17

27 Ottobre

RIZZICONI (Reggio Calabria) @ CC Porto degli Ulivi – Strada Provinciale Gioia Tauro, 111 – ore 16

28 Ottobre

MAIDA (Catanzaro) @ CC Due Mari – Località Comuni Condomini – ore 15

31 Ottobre

LATINA @ CC Latina Fiori – Via Pier Luigi Nervi – ore 14

01 Novembre

PONTECAGNANO FAIANO (Salerno) @ CC Maximal – Via Antonio Pacinotti – ore 16

02 Novembre

PORTO SANT’ELPIDIO (Fermo) @ CC Auchan Porto Sant’Elpidio – Via Fratte, 41 – ore 17

03 Novembre

COLLESTRADA (Perugia) @ CC Collestrada – Via della Valtiera, 181 – ore 17

04 Novembre

NAPOLI @ CC Neapolis – Via Argine, 380 – ore 16

L’ANNUNCIO SOCIAL DI IRAMA