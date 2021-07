Harry Styles e Olivia Wilde in vacanza in Italia: le foto in Toscana

Harry Styles e Olivia Wilde in vacanza in Italia: le foto in Toscana Prosegue la vacanza di Harry Styles in Italia: avvistato insieme a Olivia Wilde in Toscana

Harry Styles è ancora in Italia: dopo essere stato qualche giorno a Venezia per le riprese del nuovo film Amazon My Policeman a metà giugno, si è trattenuto nel nostro Paese anche nelle settimane successive. L’artista sta trascorrendo qui le sue vacanze, ed è stato raggiunto da Olivia Wilde con cui è stato avvistato in Toscana.

La passione di Harry per l’Italia è ormai innegabile: per un motivo o per l’altro, in questi ultimi anni Harry è tornato spesso a far visita al nostro Paese, fermandosi a Bologna, a Modena, in Sicilia, a Roma, in Costiera Amalfitana ed ora a Venezia e in Toscana. Secondo le testimonianze di chi lo incontra, sta anche facendo grandi progressi con la lingua. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Harry Styles e Olivia Wilde in Italia: le foto

Gli ultimi avvistamenti di Harry in Italia sono stati in Toscana il 5 luglio, dove è stato immortalato insieme all’attrice e regista Olivia Wilde, conosciuta sul set del nuovo film da lei diretto Don’t Worry Darling, di cui lui è protagonista. Il 3 luglio si trovavano a Roma allo Stadio Olimpico per la partita Inghilterra Ucraina, mentre il 1 luglio erano sempre in Toscana.

5 luglio 2021

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/wnjeHuyFrj — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/6h6qCFtqKz — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/R5uJKMr81S — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021 2020-03-10

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/RjbJZemVGz — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/ohCkHcmf89 — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/0Bmr2ML8q4 — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/RvsvbEfxqS — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/RMAj5a9wqa — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

Harry e Olivia oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/AEfZkEOrj6 — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

Harry oggi in vacanza in Italia!🇮🇹🛥 pic.twitter.com/yA0R8p3RR4 — HSI Candids (@hsitaliacandids) July 5, 2021

1 luglio 2021

Harry e Olivia oggi in Italia!🇮🇹 pic.twitter.com/nRRFwPqiip — Harry Styles Italia (@HStylesItalia) July 1, 2021

30 giugno 2021

Harry e Olivia oggi in Italia!🇮🇹❤️ pic.twitter.com/WcOwl6LDCe — Harry Styles Italia (@HStylesItalia) June 30, 2021

**articolo in aggiornamento**