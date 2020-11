Tutto su Libro di Filippo, il libro di Pedro Alonso O’choro Scopri qui tutto su Libro di Filippo di Pedro Alonso O'choro, l'attore che interpreta Berlino ne La Casa di Carta.

Libro di Filippo – il libro di Pedro Alonso O’choro. Noto al pubblico di tutto il mondo grazie al suo ruolo di Berlino nella serie televisiva di Netflix, La Casa di Carta (titolo originale La Casa de Papel), Pedro Alonso arriva in tutte le librerie con il suo romanzo Libro di Filippo (titolo originale Libro de Filipo).

Attore, pittore e adesso anche scrittore: Pedro González Alonso, conosciuto come Pedro Alonso, è pronto a conquistare i lettori di tutto il mondo con il suo romanzo. Pedro è conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo di Berlino nella serie TV di Netflix, La Casa di Carta, presto in arrivo con la sua quinta e ultima stagione (scopri qui tutto sulla quinta stagione de La Casa di Carta). Se non sei ancora iscritto a Netflix ma non vuoi perderti l’arrivo della quinta stagione de La Casa de Papel, scopri qui i prezzi degli abbonamenti a Netflix.

Libro di Filippo è uscito a giugno del 2020 in Spagna e Argentina ed è pronto ad arrivare anche in Italia.

Libro di Filippo, il libro di Pedro Alonso O’choro

Pedro Alonso, l’attore che interpreta il ruolo di Berlino ne La Casa di Carta sta arrivando in libreria con il suo romanzo intitolato Libro di Filippo. Edito da La nave di Teseo +, il romanzo uscirà in tutte le librerie fisiche e online il prossimo 19 novembre 2020.

Puoi già acquistare la tua copia qui:

[Acquista Libro di Filippo su IBS]

[Acquista Libro di Filippo su La Feltrinelli]

La trama di Libro di Filippo

Il romanzo di Pedro Alonso O’choro racconta le vicende di Filippo, un giovane soldato dell’Impero romano dotato di un temperamento impetuoso che gli impedisce di scendere a compromessi. Quando la sua strada si incontra con quella di Yilak, un uomo dal fascino magnetico, capo della tribù dei barbari, Filippo decide di seguirlo e di stabilirsi nella sua tribù. Yilak si rivela un insegnante incredibile e la sua dolcezza riesce a mettere in crisi il temperamento di Filippo, che ora è tormentato dall’idea di tradire la sua patria, consapevole di doversi battere con gli uomini che un tempo hanno lottato al suo fianco.

La copertina di Libro di Filippo

Ecco la copertina del libro di Pedro Alonso O’choro: