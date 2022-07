5 libri imperdibili da leggere su Amazon Kindle ad agosto Continua a trascorrere la tua estate in compagnia di titoli straordinari: ecco i migliori libri in uscita ad agosto su Kindle!

Grande alleato per le letture estive, grazie alle piccole dimensioni che permettono di portare con sé migliaia di libri senza preoccuparsi del peso e dello spazio, il Kindle è il lettore di libri digitali targato Amazon che ti consente di aggiungere alla tua libreria tutti i titoli che desideri con un solo click, ovunque e in qualsiasi momento.

Se sei in possesso di un Kindle, oppure sei in procinto di acquistarne uno, e ti piacerebbe scoprire nuovi titoli da leggere su Amazon Kindle nel mese di agosto, sei nel posto giusto: in questo articolo troverai una lista di consigli di lettura che fa proprio al caso tuo!

Libri da leggere su Kindle ad agosto

Da La ladra di profumi a Tutti gli uccelli nel cielo, di seguito abbiamo raccolto per te i cinque migliori libri in uscita ad agosto 2022 da leggere comodamente con il tuo Amazon Kindle. Tutti i titoli sono accompagnati dalla sinossi ufficiale e dalla relativa data di uscita.

Morte a Kabul di Alison Belsham e Nick Higgins

Disponibile su Amazon Kindle dal 2 agosto il grande thriller di Alison Belsham e Nick Higgins, edito da Newton Compton Editori: Morte a Kabul.

TRAMA

Un omicidio

Due investigatori

Nessuna regola

Kabul, 2003. La città è senza regole: le truppe della NATO lottano con le bande criminali per il controllo delle strade, e l’unica sicurezza viene dalle armi.

Quando il corpo di un soldato inglese viene ritrovato nel tristemente celebre “cimitero dei carri armati”, la polizia di Kabul chiede aiuto per l’indagine e Alasdair “Mac” MacKenzie, un ex agente della polizia di Londra, viene assegnato al caso. La morte del soldato nasconde chiaramente più di ciò che sembra: cosa ci faceva così lontano dalla sua base nel bel mezzo della notte, da solo?

Anche la giornalista investigativa Baz Khan, americana di origine afghana, è a Kabul, in cerca di uno scoop. Diversi oggetti preziosi e reperti archeologici inestimabili stanno scomparendo nel caos che regna in città; Baz è determinata a scoprire chi c’è dietro questi misteriosi furti, per impedire che la sua terra natale sconvolta dalla guerra venga ulteriormente depredata.

Ben presto le indagini di Mac e Baz si incrociano, e i due scoprono di essersi immischiati in una faccenda molto più grande di loro…

La ladra di profumi di Timothy Schaffert

Cambiamo genere per consigliarti una storia ambientata durante la seconda guerra mondiale, La ladra di profumi di Timothy Schaffert. Disponibile su Kindle dal 23 agosto, il libro è edito da Garzanti.

TRAMA

Parigi 1941. Clementine chiude con attenzione la delicata boccetta di profumo. Sa di essere l’unica capace di creare l’essenza giusta per ogni persona e per ogni occasione. Ma non questa volta. Intorno a lei la città rimbomba sotto i colpi dell’assedio nazista. Clementine è scappata a Parigi per ricominciare dopo anni in cui ha usato l’arte profumiera per truffare le persone e ottenere da loro tutto ciò che voleva. È scappata a Parigi per sentirsi al sicuro. Ma ora teme che non possa più essere così. Oskar Voss, un influente membro del partito nazista, si è accorto del suo talento e ha bisogno di lei per scoprire la formula di un profumo potenzialmente letale. Un profumo da proporre a Hitler come arma segreta. Clementine sente con forza il richiamo del proprio passato, ma sa che cedere sarebbe sbagliato. Che, se collaborasse, la vita di migliaia di ebrei, compresa quella della sua amica Zoé, sarebbero ancora più in pericolo. Mentire è sempre stata la sua più grande dote, ma quando tutto quello che ti è più caro è a rischio, non è semplice. La sua scaltrezza, però, può tornarle utile, perché sa come raggiungere i propri obiettivi grazie al profumo giusto. Non le resta che aprire il suo laboratorio e cercare di fermare il piano di Oskar Voss, anche se questo vuol dire compiere le azioni più temerarie della sua vita e mettersi in gioco in prima persona. Solo i segreti della profumeria possono salvarla.

La ladra di profumi ha conquistato l’America e l’Inghilterra. Per molte testate, tra cui «Los Angeles Times» e «Publishers Weekly», è uno dei libri più belli dell’anno. In fondo, bastano pochi ingredienti per capire il forsennato passaparola scatenato dai lettori: Parigi, i profumi e la seconda guerra mondiale. A cui va aggiunta una protagonista unica, piena di difetti, ma dotata anche di grande coraggio.

Lascia lui per me di Whitney G.

Disponibile dal 23 agosto anche il romanzo rosa di Whitney G., autrice bestseller di USA Today e New York Times, Lascia lui per me. Il romanzo è edito da Newton Compton Editori.

TRAMA

È il suo migliore amico… ma vuole essere molto di più

Hayden e Penelope sono amici, ma non è sempre stato così. Quando si sono conosciuti, lui era il migliore amico di Travis, il fratello maggiore di lei. Dopo la morte dei loro genitori, Travis ha deciso di inseguire il sogno di diventare un campione di arti marziali e, dovendo lasciare Penelope da sola, ha chiesto all’amico di prendersi cura di lei. Nel tempo, Hayden le si è affezionato, finendo per vederla anche lui un po’ come una sorellina… o forse no?

Già, perché negli ultimi tempi Hayden si è accorto che i suoi sentimenti nei confronti di Penelope sono cambiati, e che l’affetto si sta trasformando in un amore travolgente. Ma dichiararsi è tutt’altro che semplice: lei viene da una lunghissima serie di storie fallimentari, e ogni volta che incontra un uomo che le piace si rivolge a Hayden. Del resto, chi può darle consigli meglio di lui, che ha fatto una fortuna con una dating app? Ma Hayden non ne può più. Deve assolutamente convincerla a lasciare la sua ultima fiamma e a scegliere lui… Sì, ma come?

Tutti gli uccelli nel cielo di Charlie Jane Anders

Dal 30 agosto su Kindle troviamo invece il libro di fantascienza per ragazzi, edito da Mondadori, Tutti gli uccelli del cielo di Charlie Jane Anders.

TRAMA

Fin da piccoli, Patricia Delfine e Laurence Armstead hanno avuto visioni del mondo diverse e spesso opposte. Patricia sapeva parlare agli animali e trasformarsi in un uccello. Laurence è stato capace di costruire un supercomputer e una macchina del tempo (in grado però di muoversi solo di due secondi nel futuro). Nell’attraversare quell’incubo infinito che è la scuola media sono diventati alleati, per quanto un po’ diffidenti; almeno fino all’intervento di un misterioso consulente scolastico con un piano segreto…

Mai avrebbero immaginato di ritrovarsi. Ma dieci anni dopo, ormai adulti, si incontrano di nuovo. Patricia si è laureata a Eltisley Labirinto, l’accademia segreta per chi ha poteri magici, mentre Laurence è un prodigio dell’ingegneria impegnato a cercare di salvare il pianeta. Trascinati sui fronti opposti di una guerra tra scienza e magia, Laurence e Patricia sono costretti a schierarsi, prendendo una decisione da cui dipende il destino del pianeta e dell’umanità.

Uomini di cavalli di Pietro Santetti

Infine, disponibile dal 30 agosto ed edito da Mondadori, troviamo il romanzo di Pietro Santetti intitolato Uomini di cavalli.

TRAMA

Lucio ha diciannove anni ed è quello che, nell’ambito dell’equitazione, si chiama cavaliere. Nel suo orizzonte ci sono solo cavalli. Poi ci sono i cavalieri che hanno fatto storia, e c’è l’amico, Ferro, con cui dividere il sogno di vincere. A fronte di tanta ambizione, il padre di Lucio è un intralcio. Intorno il mondo preme: sotto il vigile occhio di istruttori e commercianti di cavalli, si muovono ricchi investitori e le loro figlie. Tutto sembra a portata di mano, anche il sesso, e di ragazze si fa sin troppo facile conquista. Per Lucio e Ferro l’agonismo accende sogni di gloria e l’ansia sempre più forte di emanciparsi dalla famiglia e dalla grevità della provincia. Basta tuttavia pochissimo per precipitare nei giochi di sopraffazione e compromesso di un ambiente spietato, in cui le molestie sulle allieve sono all’ordine del giorno e la violenza sugli animali, se pur amati, è talvolta necessaria per andare avanti, o addirittura per salvarli dal macello. Gli equilibri si spaccano e Lucio, rotti i ponti con il padre e l’amico di sempre, si trasferisce in Svizzera per tentare il tutto per tutto, anche l’amore. La lontananza si potrà mai accorciare? Bastano i primi successi a dare fondamento alle sue aspirazioni? Di fronte al futuro, la giovinezza sembra perdere fiato.

È questa una formidabile storia che mette al centro gli “uomini di cavalli”, un mondo che poco si conosce ma che qui, proprio grazie alla sua specificità, diventa metafora della lotta per la vita, e fa sentire nella bellezza ferita di un cavallo la smorfia del destino.

Nessuno meglio di Pietro Santetti, passato dal talento della sella a quello della penna, poteva raccontarcela, quella storia, con tanta passione.