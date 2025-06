Vasco Rossi Visarno Arena 2025: mappa ingressi, treni, sicurezza e parcheggi Vasco Live Firenze 2025: tutto su parcheggi, ingressi, treni, modifiche al traffico e consigli utili per arrivare preparati alla Visarno Arena.

Vasco Rossi arriva a Firenze con due imperdibili date del Vasco Live 2025. Il 5 e 6 giugno la Visarno Arena ospiterà migliaia di fan per uno degli eventi più attesi dell’estate. Ecco tutte le informazioni utili: orari, ingressi, viabilità, parcheggi, armadietti, treni e sicurezza.

A che ora inizia il concerto di Vasco Rossi a Firenze?

Apertura porte generali : ore 12:00

: ore Apertura cassa accrediti (presso Box Office): ore 16:00

(presso Box Office): ore Inizio concerto: ore 20:45

L’ingresso per i membri del Fan Club sarà anticipato rispetto all’apertura cancelli. Gli orari possono subire variazioni per esigenze tecnico-organizzative. Si consiglia di arrivare con largo anticipo per agevolare i controlli di sicurezza.

Quali sono gli ingressi per il Vasco Live Firenze?

La mappa ufficiale degli ingressi è disponibile online. Ecco la suddivisione:

Ingresso Rosso (Viale degli Olmi): Posto Unico

(Viale degli Olmi): Posto Unico Ingresso Giallo (Viale degli Olmi): Posto Unico

(Viale degli Olmi): Posto Unico Ingresso Verde (P.le Cascine): Posto Unico

(P.le Cascine): Posto Unico Ingresso Arancio (Piazza Puccini): Prato Gold + VIP Gold Package

(Piazza Puccini): Prato Gold + VIP Gold Package Ingresso Argento (Viale degli Olmi): VIP Lounge + accesso disabilità

(Viale degli Olmi): VIP Lounge + accesso disabilità Ingresso Blu (P.le Cascine): Media e servizio

Il Box Office si trova presso Piazzale delle Cascine.

Clicca qui per visualizzare la mappa a tutto schermo

Dove lasciare gli effetti personali? Ecco gli armadietti disponibili

Sono previsti locker esterni e interni:

Esterni : Piazzale delle Cascine (accanto alla biglietteria)

: Piazzale delle Cascine (accanto alla biglietteria) Interni: zona ingresso Verde, subito dopo l’entrata

Tutti i locker includono due prese USB-A. È possibile prenotare il proprio armadietto online tramite l’app ufficiale: Prenota il tuo armadietto

Modifiche alla viabilità e strade chiuse: come muoversi?

Il 5 e 6 giugno sono previste importanti modifiche al traffico nell’area del Parco delle Cascine e dintorni.

Chiusura totale del Parco delle Cascine

Dalla mezzanotte alle 03:00

Divieto di transito in diverse vie, tra cui: Via Berio, Piazzale Jefferson, Viale degli Olmi, Viale del Pegaso, Piazzale delle Cascine

Solo residenti, mezzi autorizzati, biciclette e monopattini potranno accedere

Dalle ore 10:00 del 5 giugno

Divieto di transito in Piazza Puccini

Modifiche alle corsie e chiusure in Via Petrella, Via Mercadante, ecc.

Consulta l’elenco completo delle modifiche alla viabilità sul sito ufficiale del Comune di Firenze o nella mappa dell’evento.

Dove parcheggiare per il concerto?

Le aree di sosta sono molto limitate e regolamentate:

Piazzale delle Cascine : parcheggio disabili e autorizzati

: parcheggio disabili e autorizzati Piazzale Vittorio Veneto : solo per moto, ciclomotori e taxi

: solo per moto, ciclomotori e taxi Via delle Magnolie: riservata ai taxi

Divieti di sosta e transito attivi per tutti gli altri veicoli. Consigliati mezzi pubblici o arrivo in bici/monopattino (zone sosta in via delle Cascine, Viale Lincoln, Viale del Pegaso, ecc.)

Come funziona la sicurezza all’ingresso?

Saranno attivi pre-filtraggi nelle aree limitrofe alla Visarno Arena: potrà accedere solo chi è in possesso del biglietto.

Nei punti d’accesso sono previsti:

Controlli di sicurezza e metal detector

Rimozione oggetti non ammessi (usa i locker esterni)

Presenza di forze dell’ordine e volontari

Per l’elenco completo degli oggetti vietati consulta il regolamento ufficiale dell’evento: Leggi il regolamento completo

FAQ – Domande frequenti sul Vasco Live 2025 a Firenze

A che ora apre il Vasco Live Firenze?

Alle 12:00 per il pubblico generale. Fan Club prima.

Dove si trovano gli armadietti?

Esterni: Piazzale delle Cascine. Interni: ingresso Verde.

Posso portare la bici?

Sì. Ci sono zone sosta in Viale del Pegaso, Viale Lincoln, Piazza dell’Isolotto.

Dove parcheggiare se arrivo in auto?

Consigliati i parcheggi ufficiali. Attenzione ai divieti!

Qual è la stazione ferroviaria più vicina?

Firenze Santa Maria Novella, collegata con mezzi pubblici o a piedi.