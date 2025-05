Vasco Rossi a Firenze 2025: tutto quello che devi sapere sul concerto alla Visarno Arena Concerto Vasco Firenze 2025: guida completa con orari, trasporti, biglietti, mappa e bus organizzati. Scopri come arrivare alla Visarno Arena senza stress.

Il 5 e il 6 giugno 2025 il Vasco Live arriva alla Visarno Arena di Firenze, nel cuore del Parco delle Cascine, per due imperdibili appuntamenti del tour partito da Bibione con la data zero. Se stai preparando la tua trasferta nel capoluogo toscano per vedere Vasco dal vivo, qui trovi tutte le informazioni utili: dai prezzi dei biglietti alle regole di accesso, da come arrivare alla Visarno Arena alle soluzioni migliori per il viaggio, incluso il comodissimo pullman organizzato con partenza da tutta Italia.

Dove si trova la Visarno Arena di Firenze

📍 Indirizzo: Viale del Visarno, 14, 50144 Firenze (FI)

Visualizza su Google Maps

Prezzi dei biglietti Vasco Live Firenze 2025

I prezzi includono i diritti di prevendita (escluse eventuali spese di spedizione):

Prato Gold : 91,42 €

: 91,42 € VIP Gold – Prato Gold : 170,92 €

: 170,92 € VIP Lounge – Prato Gold : 335,22 €

: 335,22 € Posto Unico – Ingresso Verde : 79,24 €

: 79,24 € Posto Unico – Ingresso Giallo : 79,24 €

: 79,24 € Posto Unico – Ingresso Rosso: 79,24 €

Come arrivare alla Visarno Arena di Firenze

In auto

Alle autovetture private provenienti da nord si consiglia di uscire al casello di Firenze Nord e parcheggiare nei parcheggi scambiatori lungo la linea tranviaria: Guidoni, Palazzo di Giustizia – Novoli o il parcheggio Quick in Via Ragghianti. Proseguire con la Linea 2 del tram fino alla fermata San Donato (Università) e poi a piedi seguendo Via di Novoli, Via Paganini, Via Baracca, Via Leoncavallo, passerella pedonale, Via Tartini, Via delle Cascine.

Alle auto provenienti da sud si consiglia il Parcheggio Villa Costanza, accessibile direttamente dall’autostrada A1 senza uscita. Da qui prendere la Linea 1 del tram fino a Cascine (Carlo Monni), a pochi passi dalla venue.

Per info e disponibilità parcheggi:

In treno

La stazione di Firenze Santa Maria Novella dista circa 2 km dalla Visarno Arena. È possibile proseguire:

In tramvia: Linea 1 fino a Cascine (Carlo Monni) oppure Linea 2 fino a San Donato (Università)

oppure Linea 2 fino a In bici: Piazza Santa Maria Novella – Piazza Goldoni – Lungarno Vespucci (pista ciclabile)

In bus: linea Ataf 17c fino alla fermata Cascine

In tram

Linee consigliate: Linea 1 per Ingressi Giallo, Verde, Argento – fermata Cascine (Carlo Monni)

Linea 2 per Ingressi Rosso, Blu, Arancio – fermata San Donato (Università)

Per info: www.gestramvia.com

In taxi

Aree taxi straordinarie: Piazza Vittorio Veneto, Viale dell’Aeronautica, Lungarno dei Pioppi

Servizi disponibili tramite: 055-4390 / 055-4242

In moto

Parcheggio dedicato in Piazza Vittorio Veneto.

Accesso consigliato da Viale F.lli Rosselli → Piazza Vittorio Veneto.

L’alternativa migliore? Viaggia in bus con partenza da tutta Italia

Se vuoi evitare traffico, cambi di mezzi, orari scomodi e lo stress del parcheggio, scegli di raggiungere la venue con i pullman organizzati da Eventi in Bus e riservati ai soli fan diretti al concerto.

Perché conviene:

Partenze da tutta Italia , incluse province

, incluse province Arrivo diretto nei pressi della venue

Viaggi con altri fan , tra cori e adrenalina

, tra cori e adrenalina Rientro subito dopo il concerto

Zero pensieri: ti godi lo spettacolo, al resto pensiamo noi

Prenota ora il tuo viaggio in bus per Vasco a Firenze con Eventi in Bus www.eventinbus.com: i posti sono limitati e si esauriscono in fretta!

BUS CONCERTI VASCO ROSSI

CLICCA QUI E PRENOTA IL TUO POSTO Cliccando sul link avrai accesso a tutte le info, i prezzi del viaggio in pullman e un tutorial per risparmiare sulla tua prenotazione grazie al codice sconto TEAM-W offerto da Team World utilizzabile per qualsiasi evento presente sul sito di Eventi in Bus.

Informazioni utili per il giorno del concerto

Apertura cancelli

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 16:00. Ti consigliamo di recarti alla venue sin dall’apertura.

Biglietti e normativa

Solo biglietti acquistati tramite canali ufficiali saranno validi.

saranno validi. Obbligo di nominatività : porta con te un documento di identità valido .

: porta con te un . Cambio nominativo : possibile una sola volta a partire dal 3 marzo 2025 .

: possibile una sola volta a partire dal . Rivendita ufficiale : attiva dal 3 marzo 2025 .

: attiva dal . Massimo 10 biglietti per utente registrato.

Regole di accesso

Il biglietto vale per un solo ingresso.

Sono previsti controlli con metal detector .

. Non portare oggetti ingombranti o potenzialmente pericolosi.

Modalità di consegna biglietti

Tutti i biglietti acquistati online verranno spediti tramite corriere tracciabile a partire dal 3 marzo 2025 .

a partire dal . I biglietti acquistati nei 10 giorni precedenti lo show andranno ritirati direttamente in loco .

andranno . Infoline biglietteria: +39 02 92897789

Il Vasco Live 2025 a Firenze rappresenta uno dei momenti più emozionanti dell’intero tour. Se vuoi goderti l’evento senza pensieri, il modo migliore per arrivare alla venue è affidarti al viaggio in bus organizzato, evitando traffico, cambi e stress logistico.

Hai già il biglietto? Ora non ti resta che prenotare il tuo posto sul pullman e prepararti a vivere una serata di pura energia con Vasco sotto il cielo di Firenze.