Pinguini Tattici Nucleari Live a Torino: date, biglietti e prezzi dei concerti Tutti i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze. Scopri qui le date, dove acquistare i biglietti e prezzi dei concerti della band in città

Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Firenze – Se ti stai chiedendo quando e dove i Pinguini Tattici Nucleari saliranno sui palchi a Firenze qui trovi date, biglietti, prezzi e location dei concerti della band nella città toscana.

In questa news troverai tutte le informazioni utili sulle date dei concerti dei Pinguini Tattici Nucleari a Firenze: dove acquistare i biglietti, quanto costano, e in quale venue si svolgono.

Nel 2022, i Pinguini Tattici Nucleari saliranno sul palco dello Stadio Artemio Franchi di Firenze per un’imperdibile data del tour degli Stadi:

15 luglio Firenze, Stadio Artemio Franchi

Potrebbe interessarti anche il nostro articolo dedicato con tutte le date dei Pinguini Tattici Nucleari negli Stadi nel 2023.

Biglietti concerti Pinguini Tattici Nucleari a Firenze

Acquista i biglietti per i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari cliccando sui siti Ticketmaster o Ticketone qui di seguito:

PINGUINI TATTICI NULCEARI IN CONCERTO

WWW.TICKETMASTER.IT

WWW.TICKETONE.IT

Prezzi biglietti:

Tribuna e Parterre Primo Settore 75,00 euro

Maratona e Parterre Primo Settore 69,00 euro

Tribuna e Parterre Secondo Settore 59,00 euro

Maratona e Parterre Secondo Settore 54,00 euro

Parterre Maratona Visione Ridotta 54,00 euro

Curva Fiesole Centrale 48,00 euro

Curva Fiesole Numerata 39,00 euro

Prato 42,00 euro

I concerti dei Pinguini Tattici Nucleari sono eventi molto richiesti: non dimenticare di leggere la nostra guida su come acquistare i biglietti dei concerti su Ticketone prima che vadano SOLD OUT. Se hai a disposizione il bonus cultura di 18app, leggi qui come spenderlo per i concerti.