Biglietti concerto Ultimo negli Stadi 2027: date La Favola Continua Dopo il record di Tor Vergata, Ultimo torna negli stadi nel 2027 con 11 concerti in tutta Italia. Calendario completo e info biglietti.

Ultimo Stadi 2027 date e biglietti – Ultimo continua la sua favola. Dopo lo storico concerto di Tor Vergata, che con 250.000 spettatori è diventato il live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana, il cantautore romano annuncia il nuovo tour ULTIMO STADI 2027 – LA FAVOLA CONTINUA….

Dopo l’evento record ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, sarà questa volta Ultimo ad andare incontro al suo pubblico, portando la sua musica nei più grandi stadi italiani. Per la prima volta il tour farà tappa anche in Sardegna e in Calabria, confermando un percorso live senza precedenti che porterà il numero complessivo degli stadi della sua carriera a 53 concerti a soli 30 anni.

Biglietti in vendita su Ticketone. Disponibili anche i pullman di Eventi in Bus: in fase di prenotazione inserisci il codice TEAM-W per avere uno sconto immediato.

Ultimo Stadi 2027 – La Favola Continua…

10 giugno 2027 Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

13 giugno 2027 Bologna, Stadio Dall’Ara

17 giugno 2027 Padova, Stadio Euganeo

20 giugno 2027 Milano, Stadio San Siro

24 giugno 2027 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

28 giugno 2027 Messina, Stadio Franco Scoglio

3 luglio 2027 Reggio Calabria, Stadio Oreste Granillo

6 luglio 2027 Bari, Stadio San Nicola

10 luglio 2027 Firenze, Visarno Arena

16 luglio 2027 Torino, Allianz Stadium

24 luglio 2027 Olbia, Olbia Arena

Biglietti Ultimo

Per acquistare i biglietti online del concerto non devi far altro che cliccare sul sito di Ticketone presente nel riquadro grigio di seguito:

ULTIMO STADI 2027

BIGLIETTI DISPONIBILI SU

WWW.TICKETONE.IT

Biglietti per Ultimo: quando escono

I biglietti per le nuove date saranno disponibili su Ticketone dalle ore 14:00 di martedì 7 luglio 2026, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 domenica 12 luglio 2026.

Prezzi

Il costo dei biglietti si conoscerà all’avvio della vendita.

Bus concerti Ultimo

Eventi in Bus, partner di Team World, organizza Pullman RISERVATI AI SOLI FAN per raggiungere le venue in occasione dei concerti di Ultimo nel 2027. Sono previste partenze da tutta Italia. Perché viaggiare in Bus?

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