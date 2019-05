Biglietti concerti Tiziano Ferro in Tour nel 2020: prezzi e date

Tiziano Ferro in concerto in tutta Italia – dal 31 Maggio al 16 Luglio 2020 Tiziano Ferro tornerà a calcare i palchi di tutta Italia, isole comprese, a partire dal 31 Maggio 2020 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, fino al 16 Luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Ecco biglietti, prezzi e date.

Arriva direttamente dall’artista l’annuncio tramite una diretta sul suo profilo Instagram: il 2020 sarà un anno impegnativo per Tiziano, che porterà in tour il suo ultimo album “Accetto Miracoli”, in uscita il 22 Novembre 2019 e anticipato dal singolo “Buona (cattiva) sorte” disponibile dal 31 Maggio 2019.

Il tour toccherà tutta Italia, comprese le isole Sicilia e Sardegna, e passerà anche da Napoli allo stadio San Paolo. Tutti gli show si svolgeranno in posti dove Tiziano non ha mai suonato prima.

TIZIANO FERRO IN TOUR: LE DATE

Le date confermate finora sono:

31 maggio 2020 Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

16 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

**in aggiornamento**

TIZIANO FERRO TOUR 2020 BIGLIETTI

Non è ancora stato comunicato quando/dove acquistare i biglietti per i concerti di Tiziano Ferro. Torna a visitare la pagina per tutti gli aggiornamenti!

Prezzi biglietti:

I prezzi dei biglietti di Tiziano Ferro non sono ancora stati resi noti. Appena disponibili, troverai tutte le informazioni qui!