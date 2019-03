Meet&Greet con il cast di After e Anna Todd per gli Ambassador di After

1 miliardo sono stati i lettori della Fan Fiction “After”, nata su Wattpad e diventata poi un libro. La sua autrice, Anna Todd, ha dato vita a due personaggi ormai iconici per il pubblico dei millennials e dei centennials: Hardin e Tessa.

E’ quindi errato definire “After” tra i film più attesi del 2019, perché di fatto la trasposizione cinematografica del libro, è attesa (dagli Afternators) da sempre.

L’11 aprile, in anteprima mondiale, arriverà nei cinema italiani “After” con la regia di Jenny Gage e con protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford, rispettivamente nei panni di Hardin Scott e Tessa Young.

L’uscita di After è così imponente, che è stato organizzato un vero e proprio TOUR PROMOZIONALE che sta portando Anna Todd e i due attori protagonisti in giro per il Mondo: in Italia l’arrivo dei tre è fissato per fine Marzo con anteprime evento e firmacopie a Milano e Roma. Tutti i dettagli di #Hessa e Anna Todd in Italia qui.

FAN DI AFTER: IL GRUPPO FACEBOOK UFFICIALE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA

Proprio per l’importanza dell’uscita e le straordinarie esclusive e gratificazioni che Team World è riuscita a riservare ai proprio utenti, è stato creato un gruppo di “Ambassador”: composto e dedicato a tutti coloro che, in quanto grandi fan della saga di Anna Todd, hanno chiesto di essere coinvolti in prima persona nella promozione del film in Italia. La loro passione per After è così grande e sincera, che non vedono l’ora diffonderla online e offline!

Il gruppo Facebook è strutturato affinché tutti i membri sappiano come potersi attivare: è stata infatti creata una news con tutte le attività utili per promuovere “After” in Italia, e che puoi leggere QUI.

Tra le attività proposte, anche lo Street Team che ti coinvolgerà, insieme ad altri Afternators come te, nella distribuzione di cartoline nel corso degli eventi in calendario (li trovi nella news dedicata a tutte le attività).

Abbiamo parlato di bellissime sorprese per i membri… è giusto quindi indicarti cosa abbiamo riservato agli iscritti al gruppo ufficiale italiano di After (ovviamente l’iscrizione non basta, bisogna anche portare a termine le attività indicate…).

MEET&GREET TRA I REGALI RISERVATI AI FAN

Ecco i regali che riceveranno i membri più attivi del gruppo e che vengono assegnati in base alle attività (sia quelle già proposte che le future presto in arrivo) portate a termine:

Il Merchandise: la felpa ufficiale di After

Copie della nuova edizione del libro “After”;

n°10 ingressi garantiti al firmacopie di Milano, previsto il 29 marzo

n°11 pacchetti Meet&Greet con Anna Todd e gli #Hessa a Roma in una location segreta il 30 Marzo (chi avrà accesso al M&G avrà diritto anche a n.1 ingresso per l’anteprima del giorno successivo prevista per le 11.30 @The Space Cinema Roma Moderno)

…Cosa aspetti!? Hai ancora tempo per entrare nel GRUPPO FACEBOOK dedicato al film “After”! Non aspettare oltre per non perdere l’occasione di vivere momenti unici con il cast e Anna Todd.