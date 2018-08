Sei ancora qui, titolo originale I Still See You, è il titolo del nuovo film con protagonista Bella Thorne. Tratto dal romanzo YA di Daniel Waters, Break My Heart One Thousand Times, Sei ancora qui è atteso al cinema il 27 Settembre 2018.

Bella Thorne la teen idol più seguita del momento e il regista Scott Speer, reduci dal successo de Il Sole a mezzanotte, sono pronti a stupirci ancora una volta in questo thriller dalle sfumature romantiche, basato sul bestseller di Daniel Waters.

SEI ANCORA QUI | DATA DI USCITA

In Italia, Sei ancora qui, arriverà con ben due settimane di anticipo rispetto agli Stati Uniti: nel nostro Paese il film sarà in sala dal 27 Settembre. Oltre Oceano ad Ottobre.

SEI ANCORA QUI | TRAILER

Ecco il trailer ufficiale italiano del film thriller:

SEI ANCORA QUI | sinossi

Un cataclisma improvviso distrugge la barriera che divide il nostro mondo dall’aldilà facendo entrare nella quotidianità gli spiriti di chi è morto. Dopo anni di pacifica convivenza, uno di loro, un redivivo, invia un messaggio minaccioso ad una ragazza, catapultandola in una missione che cambierà per sempre il corso della sua vita.

SEI ANCORA QUI | CAST ATTORI

Oltre a Bella Thorne, completano il cast di attori Dermot Mulroney, Louis Herthum, Richard Harmon, Hugh Dillon, Amy Price-Francis e Shaun Benson.

Di seguito il poster internazionale di “I Still see you”: