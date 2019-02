Alita: Angelo della Battaglia, in anteprime nelle sale UCI Cinemas

Il 6 febbraio nelle sale del circuito UCI Cinemas potrai vedere in anteprima “Alita: Angelo della Battaglia”: i biglietti sono disponibili su alita.ucicinemas.it con poster esclusivo in regalo!

Diretto da Robert Rodriguez con sceneggiatura di James Cameron, l’adattamento cinematografico di “Alita: Angelo della Battaglia” è ispirato al manga di Yukito Kishiro.

Ambientato nel ventiseiesimo secolo, Alita (Rosa Salazar) è un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido (Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del mondo.

GUARDA ALITA IN ANTEPRIMA 3D

Per partecipare alle anteprime del 6 febbraio, non dovrai far altro che acquistare i biglietti disponibili sul sito di UCI Cinemas. IN REGALO per te il poster del film. Nel corso dell’anteprima 3D di “Alita: Angelo della Battaglia”, verranno proiettate anche le esclusive immagini del red carpet dalla Premiere di Londra.

ALITA: ANGELO DELLA BATTAGLIA | TRAILER

Ecco il trailer ufficiale italiano di “Alita: Angelo della Battaglia”, il nuovo film di Robert Rodriguez e prodotto dai geni creativi di Avatar e Titanic: