Guarda Spider-Man su Disney+: tutti i titoli in cui ammirare il supereroe Le serie animate su Spider-Man e i film in cui compare il supereroe che puoi guardare in streaming su Disney+.

L’enorme fermento ed eccitazione legata all’uscita di Spider-Man No Way Home al cinema – fissata per il 15 dicembre 2021 – ha ulteriormente animato l’interesse legato a tutti i contenuti con protagonista il supereroe Marvel per eccellenza: Spider-Man.

Nella speranza di poter vedere anche i film su Disney+, ti ricordiamo quali sono i titoli delle serie animate di Spider-Man presenti nel catalogo della piattaforma streaming – a cui puoi abbonarti a partire da 8,99 euro – e i film in cui compare Tom Holland nei panni del supereroe. Disney+ include il meglio del mondo Marvel, oltre che di quello Disney, Pixar, Star, Star Wars e National Geographic.

I film con Spider-Man su Disney+

Ecco dove compare Tom Holland nei panni dell’Uomo Ragno:

Captain America: Civil War

Guidata da Steve Rogers, la nuova squadra degli Avengers protegge l’umanità. Ma la politica spinge perché venga istituito un ente governativo che li controlli. La squadra si divide: da una parte c’è Steve Rogers, per cui gli Avengers devono poter difendere l’umanità senza ingerenze esterne, e dall’altra Tony Stark, che sorprendentemente appoggia la scelta del governo.

Avengers: Infinity War

La resa dei conti più spettacolare di tutti i tempi. Gli Avengers e i loro alleati supereroi devono tentare l’impossibile per sconfiggere il potente Thanos, prima che l’ondata di distruzione da lui scatenata metta a repentaglio la salvezza dell’universo. Alcune sequenze di immagini ed effetti di luce lampeggiante potrebbero avere conseguenze sugli spettatori fotosensibili.

Avengers: Endgame

L’epica conclusione della Saga dell’Infinito, fenomeno acclamato dalla critica di tutto il mondo, in una drammatica resa dei conti che vede gli Avengers contro il cattivo più potente dell’universo, Thanos. Dopo che eventi devastanti hanno spazzato via metà della popolazione mondiale e hanno disperso i loro ranghi, gli eroi rimasti lottano per andare avanti, ma dovranno farlo insieme se vorranno ripristinare l’ordine e l’armonia nell’universo e salvare i propri cari.

Le serie animate di Spider-Man su Disney+

Nella sezione COLLEZIONI di DisneyPlus è presente un catalogo dal titolo “Spider-Man Collezioni” che contiene i seguenti titoli (oltre ai film indicati sopra):

Spidey e i suoi fantastici amici

Spidey, il nostro spara-ragnatele preferito sta collaborando con Ghost-Spider (Gwen Stacey) e Miles Morales per formare lo Spidey Team, con l’aiuto del comico ma fedele Spider-bot TRACE-E. Se Spidey si troverà in una situazione vischiosa che ha bisogno di ancora più poteri da supereroi, potrà inoltre contare su un amico Avenger. Che si tratti dello Spidey Team o di ricorrere a un Avenger, questi supereroi lavoreranno insieme per salvare la situazione!

Spider-Man

Stagione 1 e Stagione 3

Peter Parker fa di tutto per gestire la sua vita sociale a scuola e la sua identità segreta di Spider-Man, nascosta a tutti, incluso il suo migliore amico Harry Osborn.

Spider-Man (Shorts)

Dopo essere stato morso da un ragno radioattivo, Peter usa i cinque step del metodo scientifico per comprendere cosa gli stia accadendo.

Marvel Super Hero Adventures Shorts

Spider-Man racconta le lezioni che ha imparato durante una serie di avventure condivise con altri supereroi Marvel!

Ultimate Spider-Man

Stagione 1-4

I più acerrimi nemici di Spider-Man – il Dottor Octopus, l’Hydra e i Sinistri Sei – si coalizzano per distruggere lui e lo S.H.I.E.L.D. Per sconfiggerli, Spider-Man ha bisogno di una nuova squadra speciale formata da ragni: l’Agente Venom, Iron Spider, Kid Arachnid e Scarlet Spider! A Spider-Man serviranno tutto il suo potere, tutta la sua conoscenza e tutti i suoi amici per fermare i Sinistri Sei e l’Hydra.

Marvel Spidey e i suoi fantastici amici- I corti

Il nostro tessitore di tele preferito lavora benissimo da solo, ma Spidey sta per scoprire che con degli amici supereroi al suo fianco, può combattere i cattivi e salvare chiunque in modo anche migliore. Fate la conoscenza dei ragazzi e le ragazze che aiutano Spidey a salvare la situazione!

Phineas e Ferb – Missione Marvel

Il destino del mondo è in pericolo mentre l’Agente P e la coppia più dinamica di Danville affiancano 4 Supereroi Marvel in una grande avventura. Un colpo dell'”Inator” di Doofenshmirtz rimbalza sulla stazione spaziale colpendo Spider-Man, Iron Man, Hulk e Thor. Devono recuperare i poteri dei Supereroi prima che i cattivi distruggano il pianeta! Anche Nick Fury e lo S.H.I.E.L.D. seguono il caso, insieme al migliore agente della O.W.C.A., Perry l’ornitorinco. Phineas e Ferb non sono troppo giovani per evitare un disastro? Sì! Ricco di canzoni originali e sei episodi aggiuntivi, è imperdibile.