Sky dedica una programmazione speciale all’uscita di Jurassic World: Il Dominio Immergiti nel mondo di Jurassic Park grazie alla programmazione speciale dedicata al franchise!

Al cinema dal 2 giugno, Jurassic World: Il Dominio (titolo originale Jurassic World: Dominion) è il film di genere azione fantascienza avventura, diretto da Colin Trevorrow. Sequel di “Jurassic World – Il regno distrutto”, uscito nelle sale nel 2018, Jurassic World: Il Dominio è il sesto film del franchise di Jurassic Park.

In occasione della sua uscita, e del ritorno sul grande schermo di alcuni attori del film del 1993 Jurassic Park (Jeff Goldblum, BD Wong, Sam Neill e Laura Dern), Sky ha deciso di dar vita a una programmazione speciale tutta dedicata alla nota saga cinematografica.

La programmazione di Sky per l’uscita di Jurassic World: Il Dominio

Dal 1 al 10 giugno su Sky Cinema Collection va in onda una programmazione interamente dedicata al franchise di Jurassic Park, che prevede la messa in onda dei titoli appartenenti a quest’ultimo: Jurassic Park, Il mondo perduto – Jurassic Park, Jurassic Park III, Jurassic World e Jurassic World – Il Regno Distrutto.

Per poter vedere la programmazione dedicata all’uscita di Jurassic World: Il Dominio è necessario essere abbonati a Sky. L’abbonamento ti consentirà di guardare la programmazione dedicata all’uscita di Jurassic World: Il Dominio in streaming sull’app Sky Go. Vuoi scoprire il mondo Sky e l’offerta giusta per te?

Ti ricordiamo nel tuo abbonamento a Sky è incluso anche Sky Go con migliaia di titoli on demand da guardare come vuoi tu, su smartphone, tablet e PC. Hai la possibilità di associare a Sky Go fino a 4 dispositivi.

I film in programmazione sono disponibili anche on demand.

Il trailer di Jurassic World: Il Dominio

Se vuoi saperne di più, scopri qui tutto su Jurassic World: Il Dominio.