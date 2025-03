Guarda Sky e Netflix con le offerte migliori del momento Scopri le migliori offerte Sky e Netflix: prova senza impegno o abbonamento a prezzo scontato. Tutto l’intrattenimento che ami, senza pensieri.

Sei alla ricerca delle migliori offerte Sky e Netflix? Scopri le soluzioni più convenienti per guardare Sky e Netflix senza parabola, con accesso immediato ai contenuti. Che tu voglia una prova gratuita senza rinnovo o un abbonamento a prezzo scontato, Sky mette a disposizione diverse opzioni per vedere film, serie TV e sport in streaming. Scopri le promozioni attive e scegli l’offerta perfetta per te!

Vuoi accedere a Sky e Netflix senza impegno? Sky propone due offerte imperdibili: una prova di 30 giorni senza rinnovo automatico e una promozione speciale Sky & Netflix per 18 mesi a prezzo ridotto. Scopri quale fa per te!

Offerta 1: Prova Sky per 30 giorni senza rinnovo automatico

Prova Sky e Netflix insieme per 30 giorni

Come funziona la prova Sky di 30 giorni?

Con soli 9 euro una tantum, hai accesso a:

Tutti i pacchetti Sky : intrattenimento, cinema, sport e calcio.

: intrattenimento, cinema, sport e calcio. Netflix Standard : film, serie TV e documentari senza pubblicità.

: film, serie TV e documentari senza pubblicità. Paramount+ e Discovery+ : contenuti esclusivi, serie e show internazionali.

: contenuti esclusivi, serie e show internazionali. Sky Go incluso: guarda i programmi da smartphone, tablet e PC.

Cosa puoi vedere con l’offerta Sky 30 giorni

Intrattenimento e show esclusivi

Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo: la nuova edizione con Costantino della Gherardesca e Fru dei The Jackal.

Show e serie Sky Original: produzioni esclusive e grandi successi internazionali.

Cinema e Serie TV

Prime visioni su Sky Cinema.

su Sky Cinema. Serie internazionali su Sky TV.

su Sky TV. Grandi film e contenuti originali su Paramount+.

Sport e Calcio

Sky Sport : coppe europee, motori, tennis e basket.

: coppe europee, motori, tennis e basket. Sky Calcio: 3 partite di Serie A Enilive a turno e la Serie C.

Come attivare la prova Sky e Netflix

Finalizza l’acquisto sul sito ufficiale Sky. Ricevi una mail con le istruzioni per attivare il tuo Sky iD. Accedi all’app Sky Go da smartphone, tablet o PC. Guarda subito tutti i contenuti Sky e Netflix. Ricevi il decoder a casa in pochi giorni. Collega il decoder alla TV e inizia la visione. Goditi 30 giorni di intrattenimento senza pensieri.

Costi e condizioni dell’offerta

Prezzo: 9 euro una tantum.

9 euro una tantum. Durata: 30 giorni senza rinnovo automatico.

30 giorni senza rinnovo automatico. Nessun costo di attivazione .

. Decoder incluso (da restituire al termine della prova per evitare la penale di 70€).

Offerta 2: Sky & Netflix a 17,90€ al mese per 18 mesi

Sky e Netflix insieme a 17,90€/mese



Cosa comprende l’offerta Sky & Netflix?

Sky TV : produzioni Sky Original, serie, show, documentari e news di Sky (valore di 14,90€/mese).

: produzioni Sky Original, serie, show, documentari e news di Sky (valore di 14,90€/mese). Netflix Piano Base : tutti i contenuti Netflix con visione in HD su un dispositivo (valore di 9,99€/mese).

: tutti i contenuti Netflix con visione in HD su un dispositivo (valore di 9,99€/mese). Decoder Sky Stream incluso per un’esperienza di visione avanzata.

Prezzo promozionale

17,90€ al mese per 18 mesi invece di 30€.

invece di 30€. Attivazione a 19€.

Vantaggi dell’offerta Sky & Netflix

Risparmio garantito rispetto all’acquisto separato dei servizi.

rispetto all’acquisto separato dei servizi. Disponibile anche per chi ha già Netflix , mantenendo lo stesso account.

, mantenendo lo stesso account. Nessuna interruzione pubblicitaria su entrambi i servizi.

su entrambi i servizi. Accesso immediato ai contenuti di Sky e Netflix.

Come attivare l’offerta Sky & Netflix

Acquista online o con operatore. Attiva il tuo Sky iD e configura il tuo abbonamento. Ricevi il decoder Sky Stream per una visione fluida e senza parabola. Goditi il meglio di Sky e Netflix insieme!

FAQ – Domande frequenti

1. Qual è la differenza tra le due offerte?

L’offerta Sky 30 giorni è una prova senza rinnovo automatico, mentre Sky & Netflix a 17,90€ al mese è un abbonamento promozionale per 18 mesi.

2. Posso attivare Sky & Netflix se ho già un abbonamento Netflix?

Sì, puoi mantenere il tuo account Netflix e approfittare della tariffa scontata.

3. Posso vedere i contenuti anche su smartphone e tablet?

Sì, con l’app Sky Go, puoi guardare Sky su 4 dispositivi tra smartphone, tablet e PC.

4. Quali sono i costi di attivazione dell’offerta Sky & Netflix?

L’attivazione ha un costo una tantum di 19€, mentre il canone mensile promozionale è 17,90€ per 18 mesi.

5. Cosa succede dopo i 18 mesi di Sky & Netflix?

Al termine della promozione, il prezzo potrebbe variare secondo il listino in vigore. Riceverai una comunicazione in anticipo.

Se vuoi una prova senza impegno, scegli Sky 30 giorni per 9€. Se vuoi un pacchetto completo e conveniente, attiva Sky & Netflix a 17,90€ al mese per 18 mesi!