Serie A ventunesima giornata: dove vedere le partite su Sky e DAZN Le partite della 21a giornata di campionato di Serie A.

Se ti stai chiedendo dove vedere tutte le partite della ventunesima giornata di Serie A, sappi che i match sono disponibili su DAZN, ma se hai un abbonamento a Sky potrai vedere anche Sassuolo-Atalanta, Spezia-Napoli e Monza-Sampdoria.

La 21° giornata di Serie A 2022/2023 ha inizio sabato 4 febbraio con il match tra Cremonese e Lecce e si conclude martedì 7 febbraio con l’ultima partita delle 20.45 che vede scendere in campo la Salernitana contro la Juventus.

Dove vedere le partite della ventunesima giornata

Sabato 4 febbraio

ore 15.00: Cremonese-Lecce (DAZN)

ore 18.00: Roma-Empoli (DAZN)

ore 20.45: Sassuolo-Atalanta (DAZN e Sky)

Domenica 5 febbraio

ore 12.30: Spezia-Napoli (DAZN e Sky)

ore 15.00: Torino-Udinese (DAZN)

ore 18.00: Fiorentina-Bologna (DAZN)

ore 20.45: Inter-Milan (DAZN)

Lunedì 6 febbraio

ore 18.00: Verona-Lazio (DAZN)

ore 20.45: Monza-Sampdoria (DAZN e Sky)

Martedì 7 febbraio

ore 20.45: Salernitana-Juventus (DAZN)

Come vedere la Serie A su DAZN

Come vedere la Serie A su Sky

