Romulus 2: partecipa ai casting della serie Ecco come partecipare ai casting per prendere parte alla seconda stagione di Romulus.

Romulus – sono in corso i casting per partecipare alla seconda stagione della serie Sky Original creata, diretta e prodotta dal regista italiano Matteo Rovere. Continua a leggere per scoprire come prendere parte ai casting.

La serie televisiva Romulus (ROMVLVS) sta per tornare su Sky e NOW (ex NOW TV) con una seconda stagione, le cui riprese cominceranno nel mese di Maggio e si estenderanno fino al mese di Novembre, e avranno luogo nel Lazio, in particolare a Roma e Guidonia. Ambientata nel VIII secolo, Romulus racconta vicende antecedenti alla nascita di Roma ed è prodotta da Sky Studios, Cattleya, ITV Studios e Groenlandia.

La prima stagione della serie è andata in onda su Sky dal 6 novembre 2020 ed è disponibile in streaming su NOW.

Scopri qui tutto sulla prima stagione di Romulus.

Partecipa ai casting per la serie Romulus 2

Nella giornata del 21 aprile 2021, la Pagina Facebook LM Casting ha condiviso le modalità ufficiali per candidarsi alla seconda stagione di Romulus. La ricerca è esclusivamente su Roma e Lazio, ed è rivolta a candidati maggiorenni e minorenni.

Se ti piacerebbe prendere parte ai casting per la seconda stagione di Romulus e sei minorenne, devi sapere che le figure ricercate sono ragazze e ragazzi di corporatura esile e asciutta, senza tatuaggi, che abbiano un’età compresa tra i 6 e i 15 anni.

Se rispetti i requisiti che trovi qui sopra, ecco come fare per inviare la tua candidatura:

Inviare una mail a [email protected]

Inserire come oggetto Nome, Cognome, la categoria per la quale si sta inviando la candidatura (maggiorenne) e comune di domicilio

Allegare nel corpo della mail il numero di telefono dei genitori

Allegare due foto recenti: una in primo piano e una a figura intera

Se ti piacerebbe prendere parte ai casting per la seconda stagione di Romulus e sei maggiorenne, devi sapere che le figure ricercate sono diverse. Ecco le figure attualmente richieste per la seconda stagione di Romulus:

Uomini arceri tra i 18 anni e i 55 anni

tra i e i Uomini con una buona conoscenza di lotta e guerra a corpo libero

con una buona conoscenza di lotta e guerra a Uomini con una buona conoscenza di ricostruzioni storiche della lotta e dell’arte della guerra

con una buona conoscenza di Donne e uomini con buone capacità di praticare antichi mestieri come musicisti di musica antica e/o fabbri

con buone capacità di praticare come e/o Donne e uomini tra i 18 anni e gli 80 anni con corporatura esile e asciutta senza piercing, tatuaggi, sopracciglia ritoccate, tagli e colorazioni di capelli moderne, ricostruzione unghie o meches.

Se rispetti i requisiti sopraindicati, ecco come fare per inviare la tua candidatura:

Inviare una mail a [email protected]

Inserire come oggetto Nome, Cognome, la categoria per la quale si sta inviando la candidatura (ad esempio ARCERE) e comune di domicilio

Allegare nel corpo della mail il proprio numero telefonico

Allegare due foto recenti in costume da bagno: una in primo piano e una a figura intera (costume a due pezzi per le donne e costume boxer per gli uomini)

Allegare due foto recenti vestiti: una in primo piano e una a figura intera

Dove guardare Romulus in streaming

Per poter seguire in diretta tv le puntate Romulus è necessario essere abbonati a Sky. Se vuoi seguire lo show su un device connesso alla rete e sei abbonato a Sky, puoi utilizzare l’app Sky Go scaricabile gratuitamente. Se possiedi una Smart TV puoi guardare Romulus sul tuo schermo grazie al servizio on demand NOW (ex NOW TV), a riguardo ti segnaliamo l’imperdibile offerta di NOW: Cinema e Entertainment a 3€ per il primo mese.

Se vuoi restare sempre informato sulle possibilità di partecipare a nuovi provini, scopri qui come trovare i Casting aperti in Italia.