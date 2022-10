La nostra intervista ai creatori e alla protagonista di Per Lanciarsi Dalle Stelle Andrea Jublin, Alice Urciuolo e Federica Torchetti hanno parlato con noi di "Per Lanciarsi Dalle Stelle": guarda qui il video dell'intervista.

Scritto da Alice Urciuolo (Skam Italia e Prisma) e diretto da Andrea Jublin, Per Lanciarsi Dalle Stelle è il nuovo film originale Netflix di produzione italiana che porta sul piccolo schermo l’omonimo romanzo di Chiara Parenti.

Disponibile su Netflix dal 5 ottobre, il film porta sullo schermo il delicato e importante tema dei disturbi d’ansia e vanta le musiche di numerosi artisti molto amati dal pubblico, tra i quali: La Rappresentante di Lista, Billie Eilish e Margherita Vicario ft. IZI.

La nostra intervista per l’uscita di Per Lanciarsi Dalle Stelle

Dopo aver visto in anteprima Per Lanciarsi Dalle Stelle, Team World ha avuto il piacere di intervistare Andrea Jublin, il regista, Alice Urciuolo, la sceneggiatrice, e Federica Torchetti, interprete di Sole (la protagonista).

Con noi, la protagonista e i creatori hanno parlato di Per Lanciarsi Dalle Stelle, svelando anche il momento in cui hanno deciso di raccontare questa storia e il significato del cagnolino che vediamo più volte all’interno del film.

Ecco il video completo della nostra intervista per l’uscita di Per Lanciarsi Dalle Stelle:

Leggi qui anche la nostra recensione di Per Lanciarsi Dalle Stelle.

La trama di Per Lanciarsi Dalle Stelle

Il film racconta la storia di Sole Santoro, una ragazza di quasi 25 anni nata e cresciuta a Conversano, in Puglia, una dimensione idilliaca che però comincia a starle stretta. Ma non è semplice prendere la decisione di cambiare vita e trasferirsi altrove, perché Sole soffre da sempre di disturbi di ansia: per lei compiere un qualunque, anche insignificante gesto può diventare un’impresa titanica. L’unica in grado di comprenderla e aiutarla è sempre stata Emma, la sua migliore amica, che però adesso non c’è più. È stata quest’ultima a scrivere la lettera che Sole riesce a leggere solo pochi giorni prima di compiere venticinque anni. È un’esortazione ad avere uno slancio di temerarietà: Sole dovrà stilare una lista delle piccole e grandi paure che la paralizzano e poi affrontarle una ad una.

Dopo tanto tentennare, anche grazie al supporto e all’incoraggiamento di un nuovo gruppo di amiche e amici, Sole accetta. E da quel momento il suo viaggio diventa un cammino alla scoperta di sé che la condurrà verso mete che, come spesso accade, non avrebbe mai potuto immaginare.

