Partite Serie A oggi in tv e streaming: 18^ giornata date e orari Ecco le partite di Serie A che si giocheranno nel corso della 18^ giornata di campionato.

Programma della 18^ giornata di Serie A – È agguerrita la lotta scudetto motivo per cui c’è grande fermento per il match di domenica tra Milan-Napoli, ultima partita della diciottesima giornata di campionato. Si parte venerdì 17 con i due anticipi tra Lazio-Genoa e Salernitana-Inter. Sabato scendono in campo Atalanta-Roma, Bologna-Juventus e Cagliari-Udinese. Domenica 18 è la volta di Fiorentina-Sassuolo, Spezia-Empoli, Sampdoria-Venezia e Torino-Hellas Verona, nonché il già citato big match di San Siro.

Ti ricordiamo che tutte le partite del campionato 2021/2022 sono disponibili su DAZN (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky) e sappi che, per questa stagione, non verrà apportata alcuna modifica al numero di utenti che possono vedere in contemporanea lo stesso contenuto.

Serie A 18^ giornata: le partite di oggi

Ecco le partite previste nel corso dell’18^ giornata di campionato:

Venerdì 17 dicembre

Lazio-Genoa ore 18:30 (DAZN)

Salernitana-Inter ore 20:45 (DAZN/SKY)

Sabato 18 dicembre

Atalanta-Roma ore 15:00 (DAZN)

Bologna-Juventus ore 18:00 (DAZN)

Cagliari-Udinese ore 20:45 (DAZN/SKY)

Domenica 19 dicembre

Fiorentina-Sassuolo ore 12:30 (DAZN/SKY)

Spezia-Empoli ore 15:00 (DAZN)

Sampdoria-Venezia ore 18:00 (DAZN)

Torino-Hellas Verona ore 18:00 (DAZN)

Milan-Napoli ore 20:45 (DAZN)