Come guardare gratis la serie Off Campus Su Prime Video è disponibile Off Campus ecco come guardarla senza alcun costo.

Se ti stai chiedendo come vedere Off Campus in streaming gratis e legale, sappi che la nuova serie romance tratta dai bestseller di Elle Kennedy è disponibile in esclusiva su Prime Video, piattaforma che puoi provare gratis per 30 giorni.

Guarda gratis Off Campus

Off Campus è disponibile su Prime Video, la piattaforma streaming inclusa nell’abbonamento Amazon Prime. Se non sei ancora abbonata/o, puoi attivare una prova gratuita di 30 giorni e guardare tutti gli episodi senza costi aggiuntivi.

Prova Prime Video gratis

Durante il periodo di prova gratuito potrai vedere Off Campus e accedere a tutto il catalogo di Prime Video, incluse serie come L’estate nei tuoi occhi, Maxton Hall e molte altre produzioni originali.

Di cosa parla Off Campus?

Ambientata alla Briar University, Off Campus segue le vite dei giocatori di una squadra universitaria d’élite di hockey su ghiaccio e delle persone che fanno parte del loro mondo.

La prima stagione adatta Il contratto (The Deal), primo romanzo della saga di Elle Kennedy.

Al centro della storia ci sono Hannah Wells, studentessa introversa e aspirante cantautrice, e Garrett Graham, star della squadra di hockey universitaria. I due stringono un accordo che finirà per cambiare completamente le loro vite.

Nel cast principale troviamo Ella Bright e Belmont Cameli.

Abbonati o prova gratis Prime Video Prova Prime Video gratis per 30 giorni (90 se sei studente universitario grazie a Prime Student). Film, serie TV e Amazon Originals senza costi iniziali. Attiva la prova gratuita Hai già usato la prova? Scopri i piani di abbonamento →