Non è un paese per single in streaming su Prime Video

Non è un paese per single in streaming su Prime Video Non è un paese per single debutta su Prime Video: trama, cast e dove guardare in streaming il film tratto dal bestseller di Felicia Kingsley.

Non è un paese per single porta sullo schermo una delle storie romance italiane più amate degli ultimi anni. Il film Prime Original, tratto dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley, è ora in streaming in esclusiva su Prime Video.

Ambientata nell’idilliaca Belvedere in Chianti, la commedia romantica vede protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, affiancati da Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, con Marco Cocci e la partecipazione di Bebo Storti. La regia è firmata da Laura Chiossone.

Guarda Non è un paese per single in streaming in italiano

Non è un paese per single è disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo a partire dall’8 maggio. Il film è incluso nell’abbonamento Amazon Prime, che comprende anche l’accesso al catalogo Prime Video.

La storia segue Elisa, madre single che vive nella campagna toscana e gestisce la tenuta Le Giuggiole insieme alla sua famiglia. L’arrivo di Michele, amico d’infanzia tornato improvvisamente in paese, riapre ferite e sentimenti mai davvero scomparsi. Ma dietro il suo ritorno si nasconde anche un obiettivo preciso che potrebbe mettere tutto in discussione.

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Se ami le commedie romantiche italiane ambientate tra paesaggi da sogno, dinamiche familiari e seconde possibilità, Non è un paese per single è uno dei titoli più attesi della stagione streaming.

Disponibile su Prime Video, il film segna anche il primo adattamento cinematografico di un romanzo di Felicia Kingsley, autrice da oltre 4 milioni di copie vendute.

Guarda Non è un paese per single su Prime Video e lasciati trasportare nell’atmosfera romantica di Belvedere in Chianti, tra emozioni, nostalgia e nuovi inizi.