Non è un paese per single (Film 2026): cast, trailer, trama Scopri tutto su Non è un paese per single, la commedia romantica con Matilde Gioli e Cristiano Caccamo disponibile su Prime Video dall’8 maggio 2026.

Non è un paese per single è la nuova commedia romantica italiana di Prime Video tratta dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley. Ambientato nella campagna toscana, il film unisce romanticismo, seconde possibilità e atmosfere da fiaba contemporanea in una storia con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.

Diretto da Laura Chiossone, il film è co-prodotto da Amazon MGM Studios e Italian International Film – Lucisano Media Group.

Quando esce Non è un paese per single

Non è un paese per single è disponibile in esclusiva su Prime Video.

Il film è arrivato direttamente in streaming in tutto il mondo come nuovo titolo Prime Original.

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Trailer di Non è un paese per single

Trama di Non è un paese per single

A Belvedere in Chianti tutti sembrano essere in coppia o alla ricerca dell’anima gemella, tranne Elisa, madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole insieme alla sorella Giada e alla madre Mariana.

La sua vita cambia quando Michele, amico d’infanzia che non vedeva da anni, torna improvvisamente in paese. Il loro incontro riaccende emozioni e ricordi che Elisa pensava ormai svaniti.

Ma Michele non è tornato solo per nostalgia: dopo la morte dello zio, eredita insieme al fratello Carlo la tenuta Le Giuggiole e vede nella vendita della proprietà l’occasione per ottenere una promozione lavorativa. Elisa, invece, sogna di trasformare la tenuta nell’azienda agricola che ha sempre desiderato.

Cast di Non è un paese per single

Nel cast del film troviamo:

Matilde Gioli

Cristiano Caccamo

Amanda Campana

Sebastiano Pigazzi

Cecilia Dazzi

Margherita Rebeggiani

Marco Cocci

Bebo Storti

Il film è diretto da Laura Chiossone.

Dove vedere Non è un paese per single in streaming

Non è un paese per single è disponibile in esclusiva su Prime Video.

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FAQ – Non è un Paese per Single film

Dove vedere Non è un paese per single?

Il film è disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video.

Quando esce Non è un paese per single?

L’uscita è avvenuta l’8 maggio 2026 su Prime Video.

Chi sono i protagonisti del film Non è un paese per single?

I protagonisti sono Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.

Non è un paese per single è tratto da un libro?

Sì, il film è tratto dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley.

Non è un paese per single