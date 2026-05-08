Non è un paese per single è la nuova commedia romantica italiana di Prime Video tratta dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley. Ambientato nella campagna toscana, il film unisce romanticismo, seconde possibilità e atmosfere da fiaba contemporanea in una storia con protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.
Diretto da Laura Chiossone, il film è co-prodotto da Amazon MGM Studios e Italian International Film – Lucisano Media Group.
- Quando esce Non è un paese per single
- Trailer di Non è un paese per single
- Trama di Non è un paese per single
- Cast di Non è un paese per single
- Dove vedere Non è un paese per single in streaming
- FAQ – Non è un Paese per Single film
Quando esce Non è un paese per single
Non è un paese per single è disponibile in esclusiva su Prime Video.
Il film è arrivato direttamente in streaming in tutto il mondo come nuovo titolo Prime Original.
Abbonati o prova gratis Prime Video
Prova Prime Video gratis per 30 giorni (90 se sei studente universitario grazie a Prime Student). Film, serie TV e Amazon Originals senza costi iniziali.
Hai già usato la prova? Scopri i piani di abbonamento →
Trailer di Non è un paese per single
Trama di Non è un paese per single
A Belvedere in Chianti tutti sembrano essere in coppia o alla ricerca dell’anima gemella, tranne Elisa, madre single che gestisce la tenuta Le Giuggiole insieme alla sorella Giada e alla madre Mariana.
La sua vita cambia quando Michele, amico d’infanzia che non vedeva da anni, torna improvvisamente in paese. Il loro incontro riaccende emozioni e ricordi che Elisa pensava ormai svaniti.
Ma Michele non è tornato solo per nostalgia: dopo la morte dello zio, eredita insieme al fratello Carlo la tenuta Le Giuggiole e vede nella vendita della proprietà l’occasione per ottenere una promozione lavorativa. Elisa, invece, sogna di trasformare la tenuta nell’azienda agricola che ha sempre desiderato.
Cast di Non è un paese per single
Nel cast del film troviamo:
- Matilde Gioli
- Cristiano Caccamo
- Amanda Campana
- Sebastiano Pigazzi
- Cecilia Dazzi
- Margherita Rebeggiani
- Marco Cocci
- Bebo Storti
Il film è diretto da Laura Chiossone.
Dove vedere Non è un paese per single in streaming
Non è un paese per single è disponibile in esclusiva su Prime Video.
FAQ – Non è un Paese per Single film
Dove vedere Non è un paese per single?
Il film è disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video.
Quando esce Non è un paese per single?
L’uscita è avvenuta l’8 maggio 2026 su Prime Video.
Chi sono i protagonisti del film Non è un paese per single?
I protagonisti sono Matilde Gioli e Cristiano Caccamo.
Non è un paese per single è tratto da un libro?
Sì, il film è tratto dall’omonimo bestseller di Felicia Kingsley.