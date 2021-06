Luca, il film d’animazione Disney e Pixar, ambientato alle Cinque Terre Luca ti porta nell'Italia degli anni '50-'60: scopri tutto sull'ambientazione del film d'animazione.

Il film originale Disney e Pixar Luca è ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana e più precisamente a Portorosso in Liguria. Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate all’insegna dei gelati, pasta e infinite corse in scooter. Scopri tutto sui luoghi del film d’animazione in arrivo su Disney+ il 18 giugno 2021.

«Ho avuto la fortuna di crescere a Genova, una città portuale sulla Riviera italiana. È una costa molto particolare perché è molto ripida: le montagne escono dal mare. Le città sono bloccate nel tempo: sono davvero pittoresche. Le ho sempre immaginate come dei piccoli mostri che escono dall’acqua»

Queste le parole del regista del film Enrico Casarosa che, attraverso i suoi ricordi d’infanzia, ci rivela com’è nata l’idea dei mostri marini, creature che rivestono un ruolo fondamentale in Luca. Nel film d’animazione, infatti, il cast di personaggi comprende umani, mostri marini e mostri marini che sembrano umani quando escono dall’acqua.

Disney e Pixar scelgono la Liguria per Luca

Fin dalle prime fasi della produzione, il regista Enrico Casarosa ha deciso che il film sarebbe stato raccontato dal punto di vista del tredicenne Luca. A tale scopo, la costiera italiana comunica un immediato senso di meraviglia.

La scelta della Liguria come ambientazione del film Luca non è casuale, ecco le parole del regista:

«Trascorrevo le mie estati nei piccoli paesini lungo la costa, le Cinque Terre sono molto vicine a dove sono cresciuto. Quei cinque paesi sono deliziosi: in un certo senso è come se fossero bloccati nel tempo, dato che sono così piccoli. Hanno mantenuto un aspetto antico e vissuto, che è davvero meraviglioso e pittoresco. Mi sono trasferito negli Stati Uniti quando avevo una ventina d’anni: come capita spesso, più ti allontani dalle tue radici e più impari ad apprezzarle»

L’esplorazione del territorio

Per assorbire alcune delle caratteristiche che Casarosa sperava di infondere nel film, alcuni membri del team di produzione di Luca hanno effettuato due viaggi di ricerca sulla Riviera italiana:

«Abbiamo visitato tante cittadine diverse. Bisogna andare fisicamente in questi luoghi per sperimentare in prima persona i tessuti, la luce, l’acqua, l’età dei luoghi, i sapori. Il cibo è diventato una cosa molto importante da provare»

Ecco le parole della scenografa Daniela Strijleva:

«Abbiamo visitato i luoghi dove Enrico era stato da bambino. Lo abbiamo visto arrampicarsi su uno scoglio alto nove metri e tuffarsi. Dopo un primo shock, ci siamo resi conto che lo faceva fin da quando era piccolo. Sperimentare le sue memorie e la sua nostalgia ci ha permesso di comprendere meglio il suo amore per questo luogo. E ovviamente, incontrare le persone di quella regione (pescatori, abitanti) ci ha dato tantissimi elementi su cui lavorare»

Luca è ambientato negli anni ’50-’60

Secondo il regista, il film è ambientato all’incirca alla fine degli anni Cinquanta-inizio degli anni Sessanta, anche se l’obiettivo era quello di creare un’ambientazione senza tempo. I filmmaker si sono immersi nella cultura italiana di quell’epoca per catturare meglio il look desiderato.

Ispirazioni Made in Italy

Le altre fonti di ispirazione includono i miti, le leggende e il folklore italiano, dai racconti sui draghi alla storia di un polpo che, suonando le campane di una chiesa, salvò un villaggio da una banda di pirati.

Trenitalia e un treno per Luca

È stato inaugurato presso la stazione Brignole di Genova il “treno Rock in viaggio con Luca”, un treno regionale Rock sulla cui livrea scorrono i protagonisti del film Luca immersi nel meraviglioso mar Ligure e che per i prossimi mesi percorrerà i binari liguri tra Genova e La Spezia.

Luca sarà disponibile dal 18 giugno 2021 sulla piattaforma streaming Disney+.