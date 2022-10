Limitless con Chris Hemsworth la serie originale su Disney+ Chris Hemsworth sfida i suoi limiti per Disney e National Geographic!

Limitless con Chris Hemsworth è il titolo della Serie Originale di National Geographic del regista candidato agli Oscar Darren Aronofsky. Data di uscita 16 novembre 2022 su Disney+.

In questa docuserie in sei parti, la star del cinema Chris Hemsworth guida gli spettatori in un adrenalinico viaggio personale nel quale indaga come contrastare l’invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano.

Basandosi sulle più recenti ricerche scientifiche, Limitless manda in frantumi le convinzioni tradizionali su come vivere la vita al massimo del proprio potenziale.

Limitless con Chris Hemsworth data di uscita

Tutti i sei episodi della serie saranno disponibili dal 16 novembre 2022 su Disney+.

Limitless con Chris Hemsworth trama

Dal regista candidato all’Oscar Darren Aronofsky (The Whale, Il cigno nero) e dalla sua casa di produzione Protozoa, dalla Nutopia di Jane Root e dalla neonata Wild State di Chris Hemsworth e Ben Grayson, Limitless mette al centro la scienza d’avanguardia sulla longevità umana.

A metà tra un’avventura scientifica globale e un viaggio personale, ogni episodio della serie segue Chris Hemsworth mentre affronta imprese fisiche e mentali elaborate da esperti, scienziati e medici di fama mondiale per sbloccare il processo di invecchiamento. Ogni sfida, realizzata con la massima precisione, si fonda su studi innovativi che attingono da nuove ricerche e tradizioni consolidate. La missione di Hemsworth è quella di comprendere meglio i limiti del corpo umano e di scoprire come poter prolungare la salute e la felicità fino alla vecchiaia.

Limitless con Chris Hemsworth trailer

Il nuovo trailer della serie è stato rilasciato l’11 ottobre 2022:

«Vi state probabilmente chiedendo cosa ci faccio appeso a un cavo a 300 m da terra.

Me lo sto chiedendo anche io, ma Disney voleva una serie che parlasse di come vivere a lungo.e sempre che questo c’entri qualcosa…» – Chris Hemsworth

Così inizia il primo trailer ufficiale della serie, che potete vedere qui: