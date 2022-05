I migliori film di spionaggio da guardare in streaming Da No Time To Die a Kingsman – Secret Service, ecco i migliori film di spionaggio da guardare sulle diverse piattaforme.

Nati durante il periodo del cinema muto, nel tempo i film di spionaggio hanno conquistato sempre più spettatori, portando sul piccolo e grande schermo storie incentrate sul tema dello spionaggio internazionale. Con le loro storie che abbracciano sia narrazioni realistiche che fantastiche, i film di spionaggio hanno acquisito un’incredibile popolarità grazie ai film di James Bond, negli anni ’60, e sono poi tornati in voga alla fine degli anni ’90.

Se sei un amante del genere e ti piacerebbe scoprire nuovi film appassionanti da guardare in streaming, devi sapere che in questo articolo troverai una selezione di cinque titoli disponibili su Disney+, Prime Video, Netflix e Sky che fanno al caso tuo.

Film di spionaggio da guardare in streaming

Di seguito i film di spionaggio più appassionanti che puoi vedere in streaming, tutti accompagnati dalla sinossi ufficiale, dal trailer e dalla relativa piattaforma sulla quale sono disponibili.

No Time To Die

Cominciamo con un titolo recente, disponibile su Prime Video dal 13 maggio 2022: No Time To Die. Il film è il venticinquesimo titolo dedicato a James Bond e vede Daniel Craig tornare a vestire i panni dell’agente 007: un titolo davvero imperdibile per tutti gli amanti del genere e di uno dei personaggi che ha fatto la storia dei film di spionaggio!

TRAMA

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

In occasione dell’uscita in streaming di No Time To Die, su Prime Video è arrivata anche la The James Bond Collection.

L’ombra delle Spie

Ci spostiamo su Sky per consigliarti il thriller di spionaggio Sky Original con Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista: L’ombra delle Spie. Basato su una storia vera, quella della spia britannica Greville Wynne, il film è perfetto per tutti coloro che amano tuffarsi in storie di spionaggio realistiche e in grado di tenere lo spettatore con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

TRAMA

Benedict Cumberbatch veste i panni di un imprenditore che ha aiutato la CIA ai tempi della Guerra Fredda: 1960, Greville Wynne, rappresentante di commercio, viene reclutato dalla CIA e dalla MI6 come corriere, sfruttando il suo viaggiare per lavoro nei paesi dell’Est, per portare a Washington le informazioni top-secret prodotte da una fidata fonte russa. La catastrofe nucleare è alle porte, ma Wynne non rischia nulla con il suo incarico. Finché non diventa una questione personale.

Red Notice

Sul colosso dello streaming, invece, troviamo il film Originale Netflix con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot: Red Notice. Divenuto il miglior esordio della storia di Netflix, con un indice di gradimento da parte del pubblico del 92%, Red Notice è un titolo spy-thriller comedy da non lasciarsi scappare!

TRAMA

John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell’FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell’Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d’arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata “L’Alfiere” (Gal Gadot). Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge.

Una Spia Non Basta

Terminiamo la nostra lista dei migliori film di spionaggio da guardare in streaming con due titoli disponibili in streaming su Disney+. Il primo che ti consigliamo è Una Spia Non Basta, il film del 2012 che vede Tom Hardy, Chris Pine e Reese Witherspoon nei panni dei protagonisti. Perfetto per chi ama le storie di spie ma anche quelle romantiche!

TRAMA

La coppia più spietata della CIA vede protagonisti due partner davvero inseparabili, che rimangono migliori amici finché non finiscono per innamorarsi della stessa donna. In passato, con la loro eccezionale bravura, hanno fatto crollare nazioni nemiche; ora, con quelle stesse abilità e un enorme arsenale di dispositivi altamente tecnologici, combatteranno contro i nemici del secolo: loro stessi!

Kingsman – Secret Service

Infine, il secondo e ultimo film che vogliamo consigliarti, disponibile in streaming su Disney+, è Kingsman – Secret Service. Primo capitolo della saga di Kingsman (a seguire troviamo Kingsman – Il Cerchio d’Oro e The King’s Man – Le origini, entrambi disponibili su Disney+), questo titolo è davvero imperdibile per tutti coloro che amano il genere dello spionaggio e sono alla ricerca di una storia che non si fermi solamente a un film e di titoli ricchi d’azione.

TRAMA

Un’organizzazione super segreta recluta un ragazzo di strada, tanto sgretolato quanto promettente, per il programma intensivo di formazione agenti, proprio mentre incombe una terribile minaccia globale portata da un perverso genio della tecnologia.

