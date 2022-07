Tutto sulla quarta stagione di Boris su Disney+ Confermato Boris 4: la quarta stagione sul catalogo Star di Disney+.

La quarta stagione di Boris sarà disponibile su Disney+ dal 26 ottobre 2022. All’interno del catalogo Star della piattaforma streaming puoi vedere tutti gli episodi delle prime tre stagioni della serie italiana che porta in scena, in maniera caricaturale e ironica, il dietro le quinte di un set televisivo nel quale si sta girando la fiction fittizia Gli occhi del cuore 2. Abbonati a Disney+ per vedere Boris in streaming.

In occasione della presentazione di Star, il nuovo brand della piattaforma streaming Disney+, avvenuta il 16 febbraio 2021, è stata confermata la quarta stagione della serie italiana Boris.

Dopo tre stagioni e un film, scritte e dirette da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Boris torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani.

Boris 4 è prodotta da Lorenzo Mieli e scritta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo (la reunion verrà dedicata a Mattia Torre, sceneggiatore scomparso il 19 luglio 2019).

La quarta stagione di Boris arriva a 11 anni di distanza dalla terza e a 10 dal film.

Boris 4 data di uscita

La data di uscita della quarta stagione di Boris su Disney+ è fissata per il 26 ottobre 2022. Le sei puntate faranno parte del catalogo Star, sesto brand della piattaforma streaming. La visione è riservata agli abbonati.

L'abbonamento mensile a Disney+ costa 8,99€/mese, più conveniente quello annuale pari a 89,90€/anno. Disney+ è disponibile sui tuoi dispositivi preferiti: TV, Computer, mobile, tablet e console.

Boris trama quarta stagione

La serie cult comedy, tutta italiana, che dopo tre stagioni e un film, torna sugli schermi per raccontare ancora una volta, con un linguaggio fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani. Ambientata originariamente nel backstage di una serie italiana low budget, intitolata “Gli occhi del cuore”, la quarta stagione racconterà il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?

Boris 4: cast

Nel cast tornano tutti i protagonisti delle passate stagioni a cui si aggiungono alcune new entry, in ordine alfabetico: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Giordano De Plano, Alberto Di Stasio, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Jerri Mastrodomenico, Francesco Pannofino, Lucio Patanè, Cristina Pellegrino, Maurizio Pepe, Edoardo Pesce, Giuseppe Piromalli, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo De Ruggieri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi