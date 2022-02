Tutto su MotoGP™ Unlimited in streaming su Prime Video Scopri qui tutto sulla docu-serie che porta il Campionato Mondiale di MotoGP su Prime Video.

Guarda in streaming su Prime Video la prima stagione della docuserie Amazon Exclusive dedicata al Campionato Mondiale di MotoGP, intitolata MotoGP™ Unlimited. Ecco di cosa parla e il trailer. Su Prime Video dal 14 marzo 2022. Prova qui Prime Video gratis per 30 giorni.

Prodotta da THE MEDIAPRO STUDIO in collaborazione con Dorna, la nuova docu-serie dedicata al Campionato Mondiale di MotoGP porta sul piccolo schermo uno speciale dietro le quinte di quest’ultimo durante la stagione 2021, permettendo agli spettatori di conoscere meglio alcuni piloti, sia dentro che fuori dal circuito. Composta da 8 episodi, la serie vede come protagonisti alcuni rider di fama mondiale.

MotoGP™ Unlimited data di uscita

La docu-serie dedicata al Campionato Mondiale di MotoGP è attesa su Prime Video il 14 marzo 2022.

Di cosa parla la docu-serie MotoGP™ Unlimited

Questa docuserie in otto episodi racconterà la stagione 2021 del Campionato Mondiale di MotoGP, seguendo i piloti protagonisti e i loro team manager, permettendo così allo spettatore di dare uno sguardo inedito dietro le quinte. Con filmati esclusivi, la docu-serie Amazon Exclusive racconta la storia delle future promesse della MotoGP e dei veterani, trasportando lo spettatore all’interno di questo incredibile mondo.

MotoGP™ Unlimited trailer

I protagonisti di MotoGP™ Unlimited

Tra i protagonisti di questo titolo, al fianco dei direttori sportivi delle principali squadre, troviamo: