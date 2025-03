Zayn Malik si commuove cantando Night Changes in Messico

Il 25 marzo è una data che resterà impressa nel cuore dei fan dei One Direction.

Nel 2015 segnava l’annuncio shock: Zayn Malik lasciava ufficialmente la band, spezzando milioni di cuori in tutto il mondo. A distanza di dieci anni esatti, quello stesso giorno assume un nuovo significato: Zayn è tornato a cantare Night Changes, uno dei brani più iconici degli One Direction, durante il suo concerto a Città del Messico, nell’ambito del tour mondiale Stairway to the Sky.

Con la voce rotta dall’emozione, Zayn ha riportato sul palco un pezzo del passato, trasformando la nostalgia in un momento indimenticabile per chi era lì e per chi ha rivisto quel video con gli occhi lucidi.

Zayn Malik canta Night Changes dopo 10 anni e si commuove sul palco

Il 25 marzo 2025, Zayn Malik ha incantato il pubblico del Palacio de los Deportes di Città del Messico, in occasione del suo primo concerto nel Paese all’interno del tour mondiale Stairway to the Sky. Ma a colpire di più è stato un momento inaspettato: Zayn ha eseguito Night Changes, uno dei brani più amati del repertorio dei One Direction, lasciando tutti senza fiato.

La sua voce carica di emozione e l’entusiasmo dei presenti hanno trasformato la performance in un momento virale, che in poche ore ha fatto il giro del web.

“Non la canto da 10 anni”: l’emozione di Zayn sul palco

Dopo aver cantato Night Changes, Zayn si è rivolto al pubblico dicendo:

“Non canto questa canzone da 10 anni. Grazie, è stato incredibile, stavo per piangere…”

Una frase che ha commosso migliaia di fan e ha reso ancora più speciale un brano che ha segnato un’intera generazione.

Il tour Stairway to the Sky conquista anche il Messico

Il tour mondiale di Zayn Malik, partito il 23 ottobre 2024 dal Regno Unito, ha già fatto registrare sold out in numerose città degli Stati Uniti e dell’Europa. La tappa messicana rappresenta un traguardo importante: è la prima volta che l’artista si esibisce dal vivo in Messico, e i fan lo hanno accolto con un entusiasmo travolgente.

Dopo il debutto del 25 marzo, Zayn si esibirà nuovamente al Palacio de los Deportes anche il 27 e 28 marzo.