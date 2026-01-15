Harry Styles annuncia il nuovo album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.” Tutto sul nuovo album di Harry Styles: titolo, data di uscita, produzione, tracklist e pre-order di Kiss All The Time. Disco, Occasionally

Harry Styles torna ufficialmente con nuova Musica! Il cantautore e superstar globale vincitore di GRAMMY Award® ha annunciato l’uscita del suo quarto album in studio, intitolato Kiss All The Time. Disco, Occasionally., disponibile in tutto il mondo dal 6 marzo 2026. Puoi già pre-ordinare la tua copia qui.

Un progetto molto atteso che segna un nuovo capitolo nella sua evoluzione artistica, già pronto a dominare classifiche, streaming e conversazioni globali.

Kiss All The Time. Disco, Occasionally: il nuovo album di Harry Styles

Dopo il successo planetario dei precedenti album, “Harry Styles” (2017), “Fine Line” (2019), “Harry’s House” (2022), Harry pubblicherà nel 2026 il quarto album in studio “Kiss All The Time. Disco, Occasionally.”.

Il disco, composto da 12 tracce, è prodotto da Kid Harpoon.

Data di uscita

La data da segnare in calendario è 6 marzo 2026.

Il disco sarà rilasciato globalmente, in contemporanea su tutte le principali piattaforme di streaming e in formato fisico.

FAQ sul nuovo album di Harry Styles

