Home Concerti & Festival Scaletta concerto Vasco a Udine, Stadio Friuli 28 e 29 giugno 2026

Scaletta concerto Vasco a Udine, Stadio Friuli 28 e 29 giugno 2026 Ecco le canzoni che Vasco ha cantato sul palco dello Stadio Friuli di Udine il 28 e 29 giugno 2026