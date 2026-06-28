Scopri la scaletta del concerto di Vasco Rossi allo Stadio Friuli di Ancona il 28 e 29 giugno 2026 nell’ambito di Vasco Live 2026.

Vasco sarà in concerto a Roma nel 2027 con 10 date allo Stadio Olimpico: prezzi e biglietti qui.

  1. Scaletta Vasco Udine
  2. Bus concerti Vasco Rossi
    1. Codice Sconto Eventi in Bus

Scaletta Vasco Udine

Ecco l’elenco dei brani che Vasco sta portando in Tour (la scaletta potrebbe subire delle modifiche):

  1. Vado al massimo
  2. Ormai è tardi
  3. Fegato, fegato spappolato
  4. Una nuova canzone per lei
  5. Bolle di sapone
  6. Alibi
  7. Sono ancora in coma
  8. Ciao
  9. Domani sì, adesso no
  10. Tango… (della gelosia)
  11. Lunedì
  12. Interludio 2026
  13. Marea
  14. Siamo soli
  15. Se ti potessi dire
  16. (Per quello che ho da fare) Faccio il militare
  17. Gli spari sopra
  18. C’è chi dice no
  19. …..Stupendo
  20. Rewind
  21. Un mondo migliore
  22. La noia
  23. Sally
  24. Siamo solo noi
  25. Vita spericolata
  26. Canzone
  27. Albachiara

Bus concerti Vasco Rossi

Eventi in Bus, partner di Team World, organizza Pullman RISERVATI AI SOLI FAN per raggiungere le venue in occasione dei concerti di Vasco nel 2026 e 2027. Sono previste partenze da tutta Italia. Perché viaggiare in Bus?

  • NESSUNO STRESS per l’organizzazione del viaggio: l’unico tuo pensiero sarà quello di acquistare il tuo posto in pullman e raggiungere il luogo di ritrovo. Tu divertiti, al resto ci pensa Eventi in Bus!
  • E’ ECONOMICO perché non dovrai spendere soldi per benzina, parcheggio, autostrada e hotel
  • VIAGGI CON I FAN perché i pullman sono riservati solo a chi è diretto al concerto

BUS CONCERTO VASCO
CLICCA QUI E PRENOTA IL TUO POSTO

Cliccando sul link avrai accesso a tutte le informazioni del tuo viaggio, tra cui città di partenza, punto di ritrovo e prezzi. Ricordati di inserire il codice sconto TEAM-W per risparmiare sulla tua prenotazione. Il nostro codice è valido per qualsiasi evento presente sul sito di Eventi in Bus.

Codice Sconto Eventi in Bus

Su qualsiasi evento presente sul sito www.eventinbus.com puoi utilizzare il CODICE SCONTO offerto da Team World che ti garantisce la più alta percentuale di sconto disponibile. In fase di prenotazione non dovrai far altro che inserire il buono: TEAM-W (da scrivere in MAIUSCOLO).

Eventi in Bus codice sconto funzionante

Questo articolo contiene link di affiliazione. Se clicchi su uno di questi link e fai un acquisto, potremmo ricevere una commissione senza alcun costo aggiuntivo per te.