Scopri la scaletta del concerto di Vasco Rossi allo Stadio Friuli di Ancona il 28 e 29 giugno 2026 nell’ambito di Vasco Live 2026.
Vasco sarà in concerto a Roma nel 2027 con 10 date allo Stadio Olimpico: prezzi e biglietti qui.
Scaletta Vasco Udine
Ecco l’elenco dei brani che Vasco sta portando in Tour (la scaletta potrebbe subire delle modifiche):
- Vado al massimo
- Ormai è tardi
- Fegato, fegato spappolato
- Una nuova canzone per lei
- Bolle di sapone
- Alibi
- Sono ancora in coma
- Ciao
- Domani sì, adesso no
- Tango… (della gelosia)
- Lunedì
- Interludio 2026
- Marea
- Siamo soli
- Se ti potessi dire
- (Per quello che ho da fare) Faccio il militare
- Gli spari sopra
- C’è chi dice no
- …..Stupendo
- Rewind
- Un mondo migliore
- La noia
- Sally
- Siamo solo noi
- Vita spericolata
- Canzone
- Albachiara
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