Scaletta concerto Marco Mengoni a Padova, Stadio Euganeo 17 luglio 2025 Ecco le canzoni che Marco Mengoni ha cantato a Padova allo Stadio Euganeo il 17 luglio 2025

Scopri la scaletta del concerto di Marco Mengoni allo Stadio Euganeo di Padova il 17 luglio 2025, nell’ambito del Tour Marco negli stadi 2025.

Il viaggio musicale continuerà poi il 20 luglio allo Stadio San Nicola di Bari. Gran finale in Sicilia, dove Marco Mengoni chiuderà il tour con una doppia data allo Stadio San Filippo di Messina, il 23 e 24 luglio.

Scaletta Marco Mengoni Padova

Ecco la set-list dei brani che Mengoni sta portando in Tour (la scaletta potrebbe subite delle variazioni nel corso delle serate):

Ti ho voluto bene veramente Guerriero Sai che La valle dei Re Black Hole Sun Non me ne accorgo Tutti hanno paura No stress Voglio Muhammad Ali Fuoco di paglia Cambia un uomo Luce Proteggiti da me In due minuti Un’altra storia Tonight Hola Due vite L’essenziale Mi fiderò La Casa Azul Onde Un fiore contro il diluvio Proibito Incenso Mandare tutto all’aria Pazza musica Ma stasera Pronto a correre Io ti aspetto Sto bene al mare Esseri umani

