Louis Tomlinson: rimandato al 30 agosto 2021 il concerto di Milano Louis Tomlinson in concerto a Milano: rimandato al 30 agosto 2021 il concerto al Fabrique.

Rimandato al 30 agosto 2021 il concerto di Louis Tomlinson al Fabrique di Milano – l’artista inglese salirà sul palco del Fabrique il 30 agosto 2021, recupero della data di Carroponte del 29 luglio 2020 e del Fabrique del 5 febbraio 2021. Ecco tutte le informazioni utili sui biglietti.

La scorsa estate, il 29 luglio 2020, il cantante di Doncaster avrebbe dovuto salire sul palco del Carroponte di Milano per una delle date italiane del suo tour Louis Tomlinson World Tour. A causa dell’emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo, tutti i concerti e i festival sono stati sospesi, e lo show è stato rimandato al Fabrique il 5 febbraio 2021. La situazione non è però purtroppo migliorata ed è ancora incerta, e il concerto è stato rimandato al 30 agosto 2021, sempre al Fabrique.

Louis Tomlinson in concerto a Milano il 30 agosto 2021

La Musica di Louis riempirà quindi il Fabrique di Milano il 30 agosto 2021. Sul palco l’artista canterà accompagnato da tutti i suoi fan i brani del suo album di debutto “Walls” (disponibile anche in tutti gli store fisici tra cui Team World Shop, Amazon, Mondadori), i suoi più grandi successi e, come ha promesso, il suo nuovo inedito “Copy Of A Copy Of A Copy“.

Louis Tomlinson in Italia

30 agosto 2021

@ Milano, Fabrique

Biglietti concerto Louis Tomlison

I biglietti precedentemente acquistati sia per la data del 29 luglio 2020 al Carroponte, sia per la data del 5 febbraio 2021 al Fabrique rimarranno validi per la nuova data il 30 agosto 2021.

Situazione concerti Louis Tomlinson a Roma e Udine

Per tutte le informazioni relative alla data del 30 luglio 2020 a Palmanova (UD) visitare il sito: https://www.azalea.it/

Per tutte le informazioni relative alla data del 31 luglio 2020 a Roma visitare il sito: https://www.rockinroma.com/

Bus concerti Louis Tomlinson a Milano

I biglietti per i bus precedentemente acquistati con Eventi In Bus per la data al Carroponte e per la data di febbraio del Fabrique rimarranno validi per la data di agosto.

Se non hai ancora acquistato il tuo biglietto, puoi farlo qui, approfittando di uno sconto offerto da Team World:

BUS CONCERTO LOUIS TOMLINSON

CLICCA QUI E PRENOTA IL TUO POSTO Cliccando sul link verrai indirizzato/a alla pagina dedicata sul sito di Eventi in Bus: al suo interno, prima di effettuare la prenotazione, potrai visionare i prezzi e tutti i dettagli sul viaggio in Pullman. Ricorda di inserire il codice sconto TEAM-W offerto da Team World per avere la più alta percentuale di sconto.

Codice Sconto Eventi in Bus

Su qualsiasi evento presente sul sito www.eventinbus.com puoi utilizzare il CODICE SCONTO offerto da Team World che ti garantisce la più alta percentuale di sconto disponibile. In fase di prenotazione non dovrai far altro che inserire il buono: TEAM-W (da scrivere in MAIUSCOLO).