Scopri la scaletta del concerto di Ligabue al Palazzo del Turismo del Lido di Jesolo (Venezia) il 12 settembre 2026 data zero del Tour Certe Notti 2026.
Scaletta Ligabue Jesolo
Trattandosi della data zero del nuovo Tour, la scaletta non è stata ancora resa nota.
Di seguito trovi la setlist di canzoni che l’artista ha portato sul palco della precedente tournèe (la scaletta potrebbe subire delle variazioni):
- Balliamo sul mondo
- Marlon Brando è sempre lui
- Bambolina e barracuda
- Non è tempo per noi
- Piccola stella senza cielo
- Si viene e si va
- L’odore del sesso
- Il mio nome è mai più
- Una vita da mediano
- Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase?
- Sulla mia strada
- Tutti vogliono viaggiare in prima
- Ti sento
- Eri bellissima
- Questa è la mia vita
- Sogni di R&R
- Nessuno è di qualcuno
- Libera nos a malo
- Sarà un bel souvenir
- Lambrusco & pop corn
- Urlando contro il cielo
- Leggero
- Quella che non sei
- Happy Hour
- Tra palco e realtà
- I “ragazzi” sono in giro
- Certe notti
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