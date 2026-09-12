Scopri la scaletta del concerto di Ligabue al Palazzo del Turismo del Lido di Jesolo (Venezia) il 12 settembre 2026 data zero del Tour Certe Notti 2026.

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Scaletta Ligabue Jesolo

Trattandosi della data zero del nuovo Tour, la scaletta non è stata ancora resa nota.

Di seguito trovi la setlist di canzoni che l’artista ha portato sul palco della precedente tournèe (la scaletta potrebbe subire delle variazioni):

  1. Balliamo sul mondo
  2. Marlon Brando è sempre lui
  3. Bambolina e barracuda
  4. Non è tempo per noi
  5. Piccola stella senza cielo
  6. Si viene e si va
  7. L’odore del sesso
  8. Il mio nome è mai più
  9. Una vita da mediano
  10. Qualcuno ha visto, per caso, il mio cane blu elettrico monofase?
  11. Sulla mia strada
  12. Tutti vogliono viaggiare in prima
  13. Ti sento
  14. Eri bellissima
  15. Questa è la mia vita
  16. Sogni di R&R
  17. Nessuno è di qualcuno
  18. Libera nos a malo
  19. Sarà un bel souvenir
  20. Lambrusco & pop corn
  21. Urlando contro il cielo
  22. Leggero
  23. Quella che non sei
  24. Happy Hour
  25. Tra palco e realtà
  26. I “ragazzi” sono in giro
  27. Certe notti

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