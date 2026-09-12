Scopri la scaletta del concerto di Ligabue al Palazzo del Turismo del Lido di Jesolo (Venezia) il 12 settembre 2026 data zero del Tour Certe Notti 2026.

Trattandosi della data zero del nuovo Tour, la scaletta non è stata ancora resa nota.

Di seguito trovi la setlist di canzoni che l’artista ha portato sul palco della precedente tournèe (la scaletta potrebbe subire delle variazioni):

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