Dua Lipa: rimandato al 12 ottobre 2021 il concerto a Milano Cambio data concerto Dua Lipa: dal 10 febbraio al 12 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Milano

Rimandato il concerto di Dua Lipa a Milano – la cantante salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano il 12 ottobre 2021 in occasione del Future Nostalgia Tour. Ecco tutte le informazioni utili.

Dua Lipa avrebbe dovuto salire sul palco del Forum il 30 aprile 2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in atto in Italia e nel mondo portata dalla diffusione del virus COVID-19, il concerto è stato rimandato al 10 febbraio 2021 e successivamente al 12 ottobre 2021.

Sul palco, l’artista presenterà live i brani del suo ultimo album “Future Nostalgia” e i suoi più grandi successi.

Dua Lipa in concerto a Milano: la nuova data

La nuova data del concerto di Dua Lipa è attualmente fissata per il 12 ottobre 2021.

Biglietti concerti Dua Lipa

I biglietti precedentemente acquistati per il concerto di Dua Lipa al Mediolanum Forum di Milano rimangono validi per la nuova data del 12 ottobre 2021.

Dua Lipa parla del tour

Sul tour rimandato ad ottobre 2021, Dua Lipa ha dichiarato:

“Mi manca tantissimo essere in tour, specialmente in questo periodo. Non vedo l’ora di riunirmi a voi e divertirci assieme! Nel mentre, sto lavorando a diversi progetti che usciranno a breve nell’attesa di tornare a esibirmi in tour”.

Bus concerti Dua Lipa

I biglietti precedentemente acquistati su Eventi In Bus per il concerto di Dua Lipa rimangono validi per la nuova data.