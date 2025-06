Biglietti concerto Ligabue a Milano, 20 giugno 2026 San Siro – La Notte di Certe Notti La terza festa de La Notte di Certe Notti di Luciano Ligabue, dopo Campovolo e la Reggia di Caserta, arriva a San Siro a Milano!

Luciano Ligabue La Notte di Certe Notti a Milano nel 2026 – Dopo aver infiammato la RCF Arena di Reggio Emilia e la Reggia di Caserta nel mese di giugno 2025, la grande festa de La Notte di Certe Notti arriva a Milano nel 2026! Appuntamento fissato per il 20 giugno allo Stadio San Siro.

Biglietti in vendita su Ticketone.

Un ritorno carico di significato in uno dei luoghi simbolo della carriera di Ligabue: era il 1997 quando proprio San Siro ospitò il suo primo concerto in uno stadio, dando inizio a una lunga storia di live memorabili. Anche questa volta, non si tratterà solo di un concerto, ma di una vera e propria experience immersiva nel mondo del Liga.

Ligabue – La Notte di Certe Notti Milano 2026

20 giugno Milano, Stadio San Siro

Biglietti per Luciano Ligabue: quando escono

Presale: per gli iscritti al BarMario, la prevendita esclusiva inizierà lunedì 23 giugno alle ore 14.00 .

per gli iscritti al BarMario, la prevendita esclusiva inizierà . Vendita generale: dalle ore 14.00 di mercoledì 25 giugno 2025 su Ticketone e nei punti vendita abituali.

Prezzi

I prezzi dei biglietti saranno disponibili all’avvio della presale.

